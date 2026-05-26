نائب رئيس الوزراء البولندي يتوجه إلى كندا لبحث التعاون الدفاعي والأمني

أ ش أ

توجه نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي فواديسواف كوسينياك-كاميش، إلى كندا اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات حول تعزيز التعاون الدفاعي ومشاركة كندا في برنامج التمويل الدفاعي الأوروبي «SAFE» التابع للاتحاد الأوروبي.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة الوطنية في بولندا أنه من المقرر أن يلتقي كوسينياك-كاميش بوزير الدفاع الكندي ديفيد ماكينتي في العاصمة أوتاوا، لبحث سبل التعاون الثنائي في المجالين الدفاعي والأمني.

كما سيشارك الوزيران في منتدى الصناعة الدفاعية الكندية، إلى جانب زيارة معرض الأسلحة والدفاع «CanSec» في كندا، أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في القطاع.

تأتي الزيارة بعد أيام من موافقة البرلمان الأوروبي على مشاركة كندا في برنامج «SAFE»، الذي يتيح للدول الأوروبية تنفيذ مشاريع مشتركة لشراء المعدات الدفاعية بتمويل من البرنامج، بمشاركة كندا.

وقالت الممثلة الحكومية البولندية لبرنامج «SAFE»، ماجدالينا سوبكوفياك-تشارنِتسكا، إن كندا أبدت اهتماما بشراء طائرات مسيرة من الصناعات الدفاعية البولندية.

ومن جانبه، أكد كوسينياك-كاميش أن بولندا تعتزم الاستفادة الكاملة من أموال البرنامج، سواء عبر المشتريات الوطنية أو من خلال صفقات مشتركة مع الدول الحليفة.

وأضاف في مؤتمر صحفي قبل الزيارة: "نشجع على شراء المنتجات من الصناعات الدفاعية البولندية، وقيام كندا بشراء معدات عسكرية بولندية يعد خبرا ممتازا".

وتشهد العلاقات الدفاعية بين بولندا وكندا توسعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ وقع الجانبان بعد لقاء بين رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في أغسطس الماضي خطة تعاون دفاعي ثنائية، إضافة إلى إنشاء مجموعة عمل مشتركة للصناعات الدفاعية.

كما عقد مسؤولون من البلدين اجتماعا في أوتاوا في أبريل الماضي لبحث التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والدفاع.