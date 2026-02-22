ملك أحمد زاهر توجه رسالة لـ متابعيها عبر "إنستجرام"

وجهت الفنانة ملك أحمد زاهر رسالة خاصة لـ متابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

ملك أحمد زاهر

وكتب ملك أحمد زاهر :" الي قلبه فيه حنية عشرة فيها أمان".

ونفت الفنانة ملك أحمد زاهر ما تردد مؤخرًا حول ارتباطها، مؤكدة أنه لا توجد أي خطوة رسمية في الوقت الحالي.

وقالت ملك، خلال تصريحات تلفزيونية: «مش عارفة مُصِرّين تجوّزونى ليه؟ بس مفيش حاجة دلوقت، ولو في هقول».

وتطرقت ملك للحديث عن مواصفات شريك حياتها، موضحة أنها لا تبحث عن شروط معقدة، لكنها تتمنى الارتباط بشخص يتمتع بالأخلاق والإنسانية، قائلة: «عاوزة شخص يكون طيب وحنين ومحترم وراجل وياخد باله مني».