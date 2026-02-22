قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث الوزراء: تقييم أداء المحافظين يركز على الخدمات والتعديات الزراعية ورضا المواطنين
الملك تشارلز يفتح أبواب القصر.. وثائق أندرو وإبستين السرية بيد الشرطة
من دار الفطرة إلى شوارع القاهرة.. حكاية موائد الرحمن عبر التاريخ
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين
توك شو

متى للمرأة الحامل أن تصوم؟.. استشاري يرد

منار عبد العظيم

يُعد شهر رمضان فرصة روحية وصحية للمسلمين، حيث يعزز الصيام من النواحي الدينية والصحية للجسم. ومع ذلك، يثير صيام المرأة الحامل العديد من الأسئلة حول تأثيره على صحتها وصحة جنينها.

 في هذا السياق، تحدث الدكتور فؤاد عودة، استشاري الصحة العالمية، عن أهمية المتابعة الطبية واتخاذ القرار بناءً على الحالة الصحية للمرأة الحامل.

الحمل ليس مرضًا

أكد الدكتور فؤاد عودة في مداخلة في برنامج “رمضان القاهرة” أن المرأة الحامل ليست مريضة في الوضع الطبيعي، بل هي في حالة صحية جيدة. الحمل يعتبر حالة فسيولوجية طبيعية، حيث تتكيف أجسام النساء مع التغيرات الجسدية والهرمونية التي تصاحب هذه المرحلة.

 وبالتالي، لا يوجد موانع دينية أو طبية تدعو إلى منع الحامل من الصيام في حال كانت تتمتع بصحة جيدة.

متى يمكن للمرأة الحامل أن تصوم؟

وفقاً لما ذكره الدكتور عودة، يمكن للمرأة الحامل أن تصوم إذا كانت حالتها الصحية مستقرة، وكان الحمل يسير بشكل طبيعي. ولكن يجب عليها الالتزام بمتابعة طبية دقيقة طوال فترة الحمل، من خلال فحوصات دورية للاطمئنان على المؤشرات الحيوية للأم والجنين. 

تعتبر هذه المتابعة أمرًا أساسيًا لتحديد ما إذا كان الصيام يشكل خطرًا أم لا.

التغيرات الفسيولوجية خلال الحمل

يشهد جسم المرأة الحامل العديد من التغيرات الفسيولوجية التي تؤثر على قدرتها على الصيام. من أبرز هذه التغيرات زيادة نشاط الغدة النخامية التي تنظم الطاقة وإفراز الهرمونات الضرورية للأم والجنين. خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، تحدث تغيرات هرمونية ملحوظة، قد تجعل صيام المرأة أكثر صعوبة. 

ومن هنا، يشدد الدكتور عودة على أهمية الرقابة الطبية في هذه الفترة لتجنب أي مضاعفات محتملة.

الثلث الثاني من الحمل: أكثر أمانًا للصيام

يشير الدكتور عودة إلى أن الثلث الثاني من الحمل هو الأكثر استقرارًا، حيث تهدأ التغيرات الهرمونية نسبيًا مقارنة بالفترة الأولى والأخيرة. في هذه المرحلة، تكون فرصة الصيام أكثر أمانًا، بشرط أن تكون الأم والجنين بصحة جيدة. ومع ذلك، يجب على الحامل استشارة الطبيب قبل اتخاذ قرار الصيام، خاصة إذا كانت تعاني من أمراض مزمنة أو حالات صحية أخرى.

أهمية النظام الغذائي المتوازن

شدد الدكتور عودة على ضرورة التزام المرأة الحامل بنظام غذائي متوازن خلال شهر رمضان. يجب أن يكون الإفطار والسحور غنيين بالعناصر الغذائية الضرورية التي تساعد على الحفاظ على صحة الأم والجنين. بالإضافة إلى ذلك، يجب تجنب الإرهاق والإجهاد الزائد خلال ساعات الصيام.

استشارة الطبيب قبل اتخاذ القرار

أكد استشاري الصحة العالمية على ضرورة استشارة الطبيب قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالصيام. الحوامل اللواتي يعانين من أمراض مزمنة أو مشاكل صحية قد تتطلب إرشادات خاصة. لذلك، يجب أن يعتمد قرار الصيام على التقييم الطبي الفردي.

