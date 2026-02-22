عمر محمد رياض وكيل نيابة في المسلسل الإذاعي جلسة أخيرة

أعلن "راديو اتنين" (Radio 2 FM)، برئاسة محمد فرج، عن بدء إنتاج مسلسله الإذاعي الجديد "جلسة أخيرة"، من بطولة الفنان الشاب عمر محمد رياض، والمقرر عرضه ضمن الخريطة البرامجية لشهر رمضان المبارك 2026.

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المؤسسة لتقديم أعمال درامية متطورة تعيد للدراما الإذاعية بريقها، وتجمع بين التشويق المعاصر والأداء الفني المتميز.

بوستر مسلسل جلسة أخيرة

أحداث مسلسل جلسة أخيرة

ينتمي مسلسل "جلسة أخيرة" لنوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، وتدور أحداثه في قالب درامي تشويقي مثير. تبدأ القصة داخل عيادة الطبيب النفسي "مكرم"، الذي يتولى علاج 12 سيدة، لكن مجرى الأحداث ينقلب تماماً حين تقع جريمة قتل غامضة لإحدى المريضات.

ويجسد الفنان عمر محمد رياض دور "وكيل النيابة" الذي يتولى كشف ملابسات القضية، حيث يخوض رحلة بحث معقدة بمساعدة "الضابط جمال"، لتتكشف خلال التحقيقات أسرار ماضي المريضات والاضطرابات النفسية التي تحرك خيوط الجريمة.

أبطال مسلسل جلسة أخيرة

يشارك في بطولة العمل نخبة من المواهب الصاعدة والمتميزة، من بينهم: مريم الماجد، سامي فرحات، وهند بيومي. ياسمين الحارتي، أحمد سمير، وعبير أحمد. بسمة ثروت، داليا مدحت، ونانسي عزمي. ريهام الجرف، رانيا رفعت، أسماء ذكي، وسماح ومصطفى خالد.

طاقم العمل خلف الميكروفون: تأليف: محمد شعبان. إخراج: محمد فرج. مخرج منفذ: رنا مصباح.

ومن المتوقع أن يعلن "راديو 2 FM" خلال الأيام القليلة القادمة عن المواعيد الرسمية للبث عبر أثيرق الإذاعة ومنصاتها الرقمية، وسط حالة من الترقب بين عشاق الدراما الصوتية لمتابعة هذا العمل الذي يراهن على البطولة الشبابيه المختلفه.