غرامة فورية للمخالفين.. استعدادات مكثفة بشواطئ الغردقة لاستقبال زوار عيد الأضحى

تشهد مدينة الغردقة استعدادات مكثفة لاستقبال آلاف الزوار القادمين من مختلف المحافظات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط حالة من الجاهزية الكاملة بالشواطئ والمتنزهات العامة، تزامنًا مع الإقبال الكبير المتوقع على المدن الساحلية للهروب من ارتفاع درجات الحرارة والاستمتاع بالأجواء البحرية.

وأكملت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر استعداداتها لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين والزائرين، مع تكثيف أعمال النظافة والتأمين والمتابعة الميدانية بالشواطئ العامة، لضمان توفير بيئة آمنة ومنظمة خلال فترة العيد.

وفي هذا الإطار، أعلنت إدارة شاطئ العائلات “النادي الاجتماعي سابقًا” التابع لديوان عام محافظة البحر الأحمر، مجموعة من التعليمات والإرشادات المنظمة لرواد الشاطئ، للحفاظ على المظهر الحضاري وضمان راحة جميع الزائرين.

وأكدت الإدارة أنه سيتم توقيع غرامة فورية قدرها 100 جنيه على من يخالف تعليمات السباحة، والتي تتضمن منع النزول إلى المياه بالملابس الداخلية، في إطار الحفاظ على الصورة البصرية للشاطئ واحترام القواعد العامة المنظمة.

كما شددت إدارة الشاطئ على منع إلقاء القمامة داخل الشاطئ أو بمياه البحر، مع حظر وضع الكراسي داخل المياه، ومنع استخدام البالغين لألعاب الأطفال المخصصة للترفيه داخل الشاطئ.

وأكدت إدارة الشواطئ أن فرق المتابعة والإنقاذ والنظافة تعمل بشكل مستمر طوال أيام العيد، مع توجيه المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات النظافة العامة والحفاظ على البيئة البحرية والمظهر الحضاري للشواطئ.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة محافظة البحر الأحمر لرفع كفاءة الخدمات المقدمة بالشواطئ العامة، وتوفير أجواء آمنة ومناسبة للمواطنين والزائرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

كما تسعى إدارة النادي الاجتماعي إلى تقديم أفضل مستوى من الخدمات لرواد الشاطئ، مع الالتزام بتطبيق التعليمات والقوانين المنظمة، بما يضمن سلامة الجميع والحفاظ على جمال شواطئ الغردقة كإحدى أبرز الوجهات السياحية في مصر.

