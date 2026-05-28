متحدث الداخلية السعودية: إدارة حشود الحج صناعة سعودية كاملة

أكد العميد طلال شلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، أن نجاح تنظيم موسم الحج هذا العام جاء بفضل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب المتابعة المباشرة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف رئيس لجنة الحج العليا.

وأوضح شلهوب خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد عبيد، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن منظومة الحج اعتمدت على تكامل جهود الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية، مع تطبيق منظومات متقدمة لإدارة الحشود والكثافات البشرية لحظة بلحظة، باستخدام تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وغرف تشغيل ذكية لضمان انسيابية الحركة داخل المشاعر المقدسة.

وأضاف أن الحملات الإعلامية والتوعوية أسهمت في رفع مستوى الالتزام لدى ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين والزائرين بتطبيق الأنظمة والتعليمات، ما انعكس على نجاح الخطط الأمنية والمرورية وتنفيذها بسلاسة خلال يوم عرفة وأيام النحر.

https://www.youtube.com/shorts/eVjei6gHJUo