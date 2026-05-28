تستهدف 134 طائرة.. إيركايرو تبدأ مرحلة توسعية جديدة نحو أفريقيا وأوروبا

أعلنت شركة إيركايرو عن بدء تنفيذ مرحلة جديدة من خطتها التوسعية خلال العام الحالي، والتي تتضمن إعادة تشغيل عدد من خطوطها الجوية إلى دول غرب أفريقيا، وذلك من خلال تسيير رحلات إلى كلٍ من واجادوجو عاصمة بوركينافاسو ونيامي عاصمة النيجر و نيروبي بكينيا و زانزيبار في تنزانيا في خطوة تستهدف تعزيز التواجد المصري بالقارة الأفريقية ودعم توجهات الدولة نحو تعميق أواصر التعاون مع دول القارة السمراء.

يأتي ذلك ضمن خطتها الاستراتيجية للنمو ، وتنفيذا لدورها الرائد في التوجه نحو أسواق السفر الواعدة بمختلف أنحاء العالم.

كما كشفت إير كايرو، عن إطلاق مجموعة من الوجهات الأوروبية الجديدة، تشمل أوسلو بالنرويج واستوكهولم بالسويد وألبورج بالدنمارك، وذلك في إطار خطتها للتوسع في شبكة خطوطها الجوية والوصول إلى أسواق سياحية جديدة، بما يسهم في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر وزيادة معدلات التشغيل. هذا بالاضافه الي الاستمرار في زياده رحلاتها المنتظمة لدول أوربا منها ١٢ مدينة بالمانيا و ٥ مدن بايطاليا و كذا رحلاتها للعديد من الدول الاسيوية بالاضافة الي الدراسات الجارية حاليا للوصول لدول وسط اسيا مثل أوزبكستان، طاجيكستان وكيرجيزستان.

وتأتي هذه التوسعات في ضوء الاستراتيجية الطموحة للشركة، التي تستهدف تنمية أسطولها الجوي لمواكبة خطط النمو، حيث من المتوقع أن يصل عدد طائراتها إلى نحو 134 طائرة من احدث الطائرات بحلول عام 2034، بما يعزز من قدرتها التشغيلية ويواكب الطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي.

وفي هذا السياق، صرّح حسين الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو قائلاً: “تمثل هذه الخطوة امتدادًا لرؤية إيركايرو في التوسع المدروس وتعزيز حضورها في الأسواق الواعدة، خاصة في القارة الأفريقية التي نوليها اهتمامًا استراتيجيًا كبيرًا، إلى جانب الأسواق الأوروبية ذات الأهمية السياحية. ونعمل باستمرار على تطوير شبكة خطوطنا الجوية بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو دعم السياحة وزيادة الربط الجوي.”

وأضاف رئيس إيركايرو،: “نستهدف من خلال خطتنا الطموحة توسيع أسطولنا الجوي بأحدث الطرازات بما يمكننا من تقديم خدمات تنافسية تلبي تطلعات عملائنا وتدعم خطط النمو المستدام للشركة، فضلًا عن تعزيز دورنا في جذب مزيد من الحركة السياحية والاستثمارية إلى السوق المصري ”

و تؤكد ايركايرو التزامها بدورها الاستراتيجي في دعم قطاع السياحة، خاصة السياحة الوافدة، إلى جانب الإسهام في تسهيل حركة السفر وتعزيز الربط الجوي بين مصر ومختلف دول العالم، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية.