حجاج الجمعيات الأهلية يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

يواصل حجاج الجمعيات الأهلية أداء نسك رمي الجمرات في أول أيام التشريق، وذلك وفق الترتيب الشرعي، حيث بدأوا بالجمرة الصغرى، تلتها الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة الكبرى.

وأكد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن عمليات تفويج الحجاج إلى جسر الجمرات تتم بسلاسة وفق خطط زمنية مرنة، تراعي توزيع الحشود وتفادي الزحام، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضح رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن فرق المشرفين والمشرفات يؤدون دورهم بكفاءة عالية، حيث يقومون بالتوعية بالترتيب الصحيح للمناسك، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير وسائل الراحة والرعاية الصحية اللازمة، مشيرا إلى أن الحالة العامة للحجاج مطمئنة.

ومن المقرر أن يواصل الحجاج رمي الجمرات في اليومين القادمين "الثاني والثالث من أيام التشريق"، مع إمكانية التعجل لمن يرغب في مغادرة منى بعد إتمام الرمي في ثاني أيام التشريق.