سقوط فرد شرطة مزيف تحصل على مبلغ مالي لإلحاق شاب بأكاديمية الشرطة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لإدعائه بكونه فرد شرطة والتحصل منه على مبلغ مالى نظير إلحاق نجله بأكاديمية الشرطة وعدم وفائه بذلك.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط وبسؤاله قرر بسابقة تقدم نجله للإلتحاق بأكاديمية الشرطة إلا أنه لم يجتاز الإختبارات، وتعرفه على المشكو فى حقه "إدعى له كونه فرد شرطة بكلية الشرطة" من خلال أحد معارفه، وقام بمنحه مبلغ مالى مقابل مساعدته فى إلحاق نجله بأكاديمية الشرطة، وعقب ظهور النتيجة وتأكده من تعرضه للنصب قام بمطالبته برد المبلغ إلا أنه ماطله فقام بنشر المنشور متضمناً صورته فى إطار الضغط عليه لرد المبلغ.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور سبق إتهامه والحكم عليه فى عدة قضايا جنائية أبرزها "نصب ، تبديد ، إتلاف" - مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.