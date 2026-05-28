ضبط سائق ميكروباص تعدى على راكب وأجبر الآخرين على النزول ببني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ميكروباص بتحصيل أجرة أزيد من المقررة، وإجبار مستقلي السيارة على النزول بمنتصف الطريق والتعدي على أحدهم بالسب ببني سويف، وضبط مرتكب الواقعة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأنه بتاريخ 24 الجاري حال استقلال بعض الركاب السيارة الميكروباص المشار إليها حدثت مشادة كلامية بين سائق السيارة وأحد الركاب، تعدى خلالها السائق عليه بالسب وقام بإجبار باقي الركاب على النزول بمنتصف الطريق.

أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بالمنشور، منتهية التراخيص، وقائدها سائق لا يحمل رخصة قيادة، مقيم بدائرة مركز شرطة ببا، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة الميكروباص واتخاذ الإجراءات القانونية.