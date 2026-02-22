أجواء باردة.. صباح البلد يرصد حالة الطقس في مصر اليوم 22 فبراير 2026

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" حالة الطقس في مصر صباح اليوم الأحد 22 فبراير 2026، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة في الصباح الباكر، على أن يتحول الطقس خلال النهار إلى دافئ إلى مائل للحرارة في أغلب الأنحاء.

بينما يعود الطقس ليلاً ليصبح باردًا إلى شديد البرودة.

أبرز توقعات الطقس:

الشبورة المائية: ستظهر الشبورة المائية من الساعة 4 حتى 9 صباحًا على شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى، مدن القناة، وشمال الصعيد ووسط سيناء. وتُعتبر الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

الرياح: ستنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في مناطق الصحراء الغربية، جنوب الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية في بعض المناطق المكشوفة.

الأمطار: من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى ظهور سحب منخفضة قد تؤدي إلى رذاذ خفيف في بعض مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة: العظمى 22°، الصغرى 11°

العاصمة الإدارية: العظمى 21°، الصغرى 10°

6 أكتوبر: العظمى 21°، الصغرى 10°

الإسماعيلية: العظمى 23°، الصغرى 12°

بورسعيد: العظمى 21°، الصغرى 14°

وتشدد الهيئة على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خصوصًا في ساعات الصباح الأولى بسبب الشبورة المائية، مع الالتزام بتوجيهات الأرصاد لتفادي أي مخاطر محتملة.