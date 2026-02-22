محافظ بورسعيد: مقايسة لتطوير عثمان بن عفان وعمر المنخفض والزلط بحي الزهور

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد، جولة ميدانية موسعة لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الثانية من منطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور، للوقوف على مستجدات التنفيذ ومعدلات الأداء على أرض الواقع.

و رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، والمهندسة أمل الألفي مدير وحدة التطوير الحضاري بالمحافظة، واللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور، وعدد من الجهات التنفيذية المعنية

وخلال الجولة، أطلع المحافظ ميدانيٱ على كافة الأعمال الجارية من رصف الطرق و رفع كفاءة الإنارة العامة بالمنطقة و زيادة المسطحات الخضراء و طلاء واجهات العمارات السكنية،

و شدد محافظ بورسعيد على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن تطوير المناطق السكنية يمثل أولوية قصوى ضمن خطة المحافظة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمظهر الحضاري.

كما وجه محافظ بورسعيد بإعداد مقايسة متكاملة لتطوير مناطق (عثمان بن عفان – عمر المنخفض – الزلط) بالتتابع، لضمان استكمال خطة التطوير الشاملة داخل نطاق حي الزهور. وتتم أعمال التطوير تحت إشراف جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد، حيث تستمر الأعمال لمدة 6 أشهر، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات رفع الكفاءة بالمناطق الأخرى داخل الحي.

يُذكر أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي شملت رصف وتوسعة الشوارع الداخلية بدايةً من شارع 23 ديسمبر وشارع العاشر من رمضان وحتى شارع التحرير وشارع محمد سلامة، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة، وتركيب شبكة الصرف الصحي، وتدعيم شبكة تصريف مياه الأمطار، فضلًا عن ترميم ودهان واجهات 65 عمارة سكنية بلون موحد، بما يعكس الطابع الحضاري للمنطقة.