قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات الميراث تدفع شخصًا للتعدي على نجل شقيقه بالغربية
كريم سامي مغاوري يتعرض لوعكة صحية للمرة الثامنة
اعترض على طريقة جلوسها.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شاب وفتاة داخل المترو
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. عقوبات رادعة للمتورطين في الإخلال بامتحانات الثانوية 2026
دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب .. انتهز وقت الإجابة
حسام حسن يراقب 6 لاعبين استعدادا لضمهم لمنتخب مصر
بأمر ترامب.. "جيرالد فورد" تكسر الرقم القياسي لأطول مهمة عسكرية وموجة استقالات تضرب الطاقم
دينا الشربيني تتمنى إعادة مشهد وحيد في حياتها.. ما القصة؟
600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
حزب الله يستعد لحرب محتملة مع إسرائيل تحت إشراف ضباط إيرانيين
فتاوى| هل يجوز تأخير الإفطار وترك السحور لكسر الشهوة؟.. هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عن زوجتى التي تعمل؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: مقايسة لتطوير عثمان بن عفان وعمر المنخفض والزلط بحي الزهور

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
محمد الغزاوى

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد، جولة ميدانية موسعة لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الثانية من منطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور، للوقوف على مستجدات التنفيذ ومعدلات الأداء على أرض الواقع.

و رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، والمهندسة أمل الألفي مدير وحدة التطوير الحضاري بالمحافظة، واللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور، وعدد من الجهات التنفيذية المعنية

وخلال الجولة، أطلع المحافظ ميدانيٱ على كافة الأعمال الجارية من رصف الطرق و رفع كفاءة الإنارة العامة بالمنطقة و زيادة المسطحات الخضراء و طلاء واجهات العمارات السكنية، 

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية بمنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور

و شدد محافظ بورسعيد على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن تطوير المناطق السكنية يمثل أولوية قصوى ضمن خطة المحافظة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمظهر الحضاري.

كما وجه محافظ بورسعيد بإعداد مقايسة متكاملة لتطوير مناطق (عثمان بن عفان – عمر المنخفض – الزلط) بالتتابع، لضمان استكمال خطة التطوير الشاملة داخل نطاق حي الزهور. وتتم أعمال التطوير تحت إشراف جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد، حيث تستمر الأعمال لمدة 6 أشهر، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات رفع الكفاءة بالمناطق الأخرى داخل الحي.

يُذكر أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي شملت رصف وتوسعة الشوارع الداخلية بدايةً من شارع 23 ديسمبر وشارع العاشر من رمضان وحتى شارع التحرير وشارع محمد سلامة، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة، وتركيب شبكة الصرف الصحي، وتدعيم شبكة تصريف مياه الأمطار، فضلًا عن ترميم ودهان واجهات 65 عمارة سكنية بلون موحد، بما يعكس الطابع الحضاري للمنطقة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حى الزهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

المتهمين

والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد فوزي رئيس لجنة انتخابات مهندسي القاهرة

"المهندسين" تكثف استعداداتها لإجراء انتخابات التجديد النصفي 2026

الدكتور عاطف عبد اللطيف

نائب مستثمري السياحة: مرسى علم الحصان الرابح للسياحة المصرية خلال 30 عامًا مقبلة

تأشيرة مصر

بـ 30 دولارا| زيادة تأشيرة الدخول الاضطرارية بالمنافذ المصرية

بالصور

منها الشاي والقهوة.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في السحور

مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور

أفضل مصادر البروتين في السحور

افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد