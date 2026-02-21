من شارع الناصر أسوان | "العزبي" تنشر رجال مناخ بورسعيد لمواصلة الحملات الميدانية.. صور

كثفت شيماء العزبي رئيسة حي المناخ بمحافظة بورسعيد الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات، والباعة الجائلين والفروشات المخالفة ومتابعة التزام أصحاب المحال بالمساحات القانونية المقررة

جاء ذلك في إطار الخطة المكثفة خلال شهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد



لفرض الانضباط مؤكدة: يد القانون فوق الجميع "العزبي" تنشر رجال مناخ بورسعيد لمواصلة الحملات الميدانية

وشددت رئيسة الحي على عدم التهاون مع أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والمظهر الحضاري للحي.

