فن وثقافة

اسأل روحك الحلقة 3 .. القبض على ياسمين رئيس وكشف حقيقتها

تكشف الحلقة الثالثة من مسلسل إسأل روحك لياسمين رئيس حقيقة غزالة ( ياسمين رئيس ) بائعة الورد الشقيانة على أكل عيشها بالحلال.

ولكن حظها العسير يجلب لها مصيبة فيتم القبض عليها لتصادف فؤاد الغول المحامي الشهير في النيابة وتقدم له وردة فينجذب إليها ويحاول مساعدتها.

ويعرض المسلسل على منصه viu ومنصه شاهد وقناة SBC السعوديه

مسلسل إسأل روحك من بطولة ياسمين رئيس، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي، وإنتاج شركة ستارز ميديا للإنتاج والتوزيع.
وفي سياق آخر، حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه المرتبة الثالثة في قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في السعودية خلال عام ٢٠٢٥.
كما انتهت ياسمين رئيس مؤخرًا من تصوير فيلم الست لما، وهو من بطولة يسرا، ياسمين رئيس، درة، دنيا سامي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.
وتُعد أحدث أعمال ياسمين رئيس فيلم ماما وبابا، الذي حقق إيرادات كبيرة في دور العرض السينمائي، حيث وصلت إيراداته إلى ١٥ مليون جنيه في مصر، واقتربت من ٢٠٠ مليون جنيه في السعودية.
والفيلم من بطولة ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتا، وهو من تأليف ورشة براح، وإخراج أحمد القيعي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

