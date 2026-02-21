جمال شعبان يكشف مفاجأة عن أضرار الزبادي..تفاصيل

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عن مفاجأة حول اضرار تناول الزبادي في السحور خلال شهر رمضان المبارك.

كتب جمال شعبان في منشوره على الفيسبوك:"ما تصدقش اللي بيقولوا الزبادي ضار في السحور ."

أكد:"بالعكس الزبادي غني بالروبيوتيك والكالسيوم ومفيد لصحة الجهاز الهضمي والمناعة وتقليل الالتهاب ومقاومة الإنسولين."

نصح:"اتسحروا بالزبادي وما تقلقوش…ورمضان كريم ."

يذكر أن حذر الدكتور أمين مكرم، استشاري التغذية العلاجية، أن الإفراط في تناول الزبادي وتناول كميات كبيرة على وجبة السحور خلال شهر رمضان، عادة منتشرة بشكل ملحوظ رغم إنها تسبب مشاكل صحية عند بعض الأشخاص في كثير من الأحيان.

أكد دكتور استشاري التغذية العلاجية في الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا، إن الزبادي من الأطعمة المتخمرة، وبالتالي ممكن يسبب زيادة في التخمر داخل الجهاز الهضمي، خاصة عند الأشخاص اللذين يعانوا من مشاكل في القولون مثل الأورام.