حدة الخلافات بين درة وأحمد العوضي تؤدي إلى الطلاق في علي كلاي

تسارعت حدة الخلافات بين ميادة (درة) وعلي كلاي (أحمد العوضى) بسبب ظهور روح في حياتهما لتصل إلى أن تطلب منه الطلاق فيفاجئها علي ويوافق على طلبها ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل علي كلاي الذى يعرض على قنوات DMC بالتوازى مع منصة Watch It

بعدما علمت من ماهر بوجود علاقة بين علي وروح، تنجرف ميادة وراء محاولات ماهر في الإيقاع بينهما وتذهب معه إلى بيت روح، لتجد علي هناك بالفعل، فتستشيط غضباً وتنفعل على زوجها أمام الجميع غير مبالية بالعزاء الذى يحضره.

حاول علي تهدئتها وطلب منها العودة للمنزل ولكنها رفضت وخيرته بين العودة معها أو أن يرمى عليها يمين الطلاق، فجاء رد على مفاجئ حين اختار أن يطلقها.



عادت ميادة إلى منزل العائلة منهارة وأخبرت خالها بما حدث، وحاول تهدئتها وإقناعها بأن الظرف والوقت لم يكونا مناسبين وأنه متأكد بأن على لا يريد تطليقها أو الانفصال عنها، فما حدث هو مجرد رد فعل غاضب منه عما بدر منها من إهانة له أمام الجميع. فهل انتهت علاقة ميادة وعلي كلاي عند هذا الحد، أم أن كلمات خالها هي الأقرب للواقع؟

مسلسل "علي كلاي" من بطولة درة، أحمد العوضى، يارا السكرى، انتصار، عمر رزيق، طارق الدسوفى ومحمود البزاوى وآخرين ومن إخراج محمد عبدالسلام.