أحمد موسى عن حضور الرئيس السيسي حفل تكريم وزير الدفاع السابق: مصر دايما مع رجالتها اللي خدموها

علق الإعلامي أحمد موسى، على حضور الرئيس السيسي لحفل تكريم الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع السابق.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ما رأيناه تقدير وتكريم لوزير الدفاع السابق ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي حضر حفل إفطار مع قادة القوات المسلحة للاحتفال بتكريم الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع السابق".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" خلال الاحتفالية تم عرض فيلم تسجيلي عن دور الفريق أول عبد المجيد صقر خلال فترة عمله "، مضيفا:" الرئيس السيسي صدق على تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر مساعدا لرئيس الجمهورية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"هذه الاحتفالية تؤكد أن مصر دايما مع ولادها ورجالتها اللي بيخدموا البلد ".

