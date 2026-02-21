أحمد موسى: تصريحات سفير أمريكا في إسرائيل عن الشرق الأوسط عكس خطة ترامب للسلام

علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات سفير أمريكا في إسرائيل التي ترتبط بإسرائيل وسيطرتها على الشرق الأوسط .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تصريحات سفير أمريكا في أسرائيل عن الشرق الأوسط لم تأتي من نتنياهو او أي مجرم حرب في إسرائيل ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" لا يوجد أي تعليق امريكي على تصريحات سفير أمريكا في إسرائيل، وهذه التصريحات عكس خطة ترامب للسلام ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" سفير أمريكا في إسرائيل تحدث عن سيطرة إسرائيل على الشرق الأوسط بأكمله وليس فلسطين فقط ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" لازم ناخد بالنا من الخطة الاسرائيلية الموجودة وتصريحات سفير أمريكا في إسرائيل لم تصدر من فراغ ".



