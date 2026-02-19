أحمد موسى: أبو العينين صاحب فكرة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. البيت الأبيض: ترامب يعلن 5 مليارات دولار لدعم غزة.. وتحذيرات مباشرة لإيران| أخبار التوك شو

نشر موقع صدى البلد الإخباري، خلال الساعات الماضية، باقة من أبرز الأخبار والتقارير من البرامج التليفزيونية، حيث استعرضت برامج التوك شو عددًا من القضايا والملفات المهمة على الساحة، ونرصد فيما يلي أهم ما جاء فيها.



مفيش حد بالبيوت.. أحمد موسى: المصريون في الشوارع لاستقبال شهر رمضان وشراء الفوانيس

رصد الإعلامي أحمد موسى، الأجواء الرمضانية في شوارع القاهرة خاصة في منطقة السيدة زينب.



أحمد موسى يستعرض خريطة برامج صدى البلد في شهر رمضان 2026

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل خريطة قناة " صدى البلد" خلال شهر رمضان 2026.



البيت الأبيض: ترامب يعلن 5 مليارات دولار لدعم غزة.. وتحذيرات مباشرة لإيران

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكشف خلال اجتماع «مجلس السلام» عن تعهد الدول الأعضاء بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود في غزة، في إطار تحركات دولية لإعادة الاستقرار إلى القطاع، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.



مدير شئون القرآن الكريم بالأزهر: برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد يقدم جوائز لمتابعيه

كشف الدكتور أبو اليزيد سلامة مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر، تفاصيل برنامج " نورانيات قرآنية " المذاع على قناة " صدى البلد في شهر رمضان .

وجبة روحانية .. أحمد موسى: أبو العينين صاحب فكرة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل خريطة قناة " صدى البلد" خلال شهر رمضان الكريم.



صيام مريض الضغط مرهون بسلامة الكلى .. وتحذيرات طبية من تأثير تلك الأدوية

مع اقتراب المواسم الدينية، تتجدد تساؤلات مرضى الضغط حول مدى قدرتهم على الصيام دون تعريض صحتهم لمضاعفات خطيرة.



الحمد لله رب العالمين.. أستاذ علوم القرآن يفسر معنى أول آية في الفاتحة

أكد الأستاذ الدكتور حسن عبدالحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف، أن أول آية بعد البسملة في سورة الفاتحة هي: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، مشددًا على أن الله عز وجل بدأ كتابه الكريم بالحمد وليس بفعل أمر أو وصية، لإظهار أن الحمد لله وحده المستحق للثناء.



هند جلال: تسريع مشروعات حياة كريمة وخفض فجوات الخدمات حتى 70%

أكدت هند جلال، رئيس قطاع التمكين الاجتماعي في مبادرة حياة كريمة، أن الاعتمادات المالية الإضافية ستُستخدم لدفع معدلات العمل داخل القرى المشمولة بالمبادرة، بما يسرّع من إنجاز المشروعات الخدمية والتنموية.



تحضيرات لانعقاد مجلس السلام في واشنطن.. وإدانات واسعة لقرارات إسرائيل

وسط حالة من الترقب لجدول أعماله، تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن الخميس الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث جهود الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة، حيث من المتوقع أن تحضر وفود من أكثر من عشرين دولة أولى اجتماعات المجلس منذ إنشائه في يناير الماضي.