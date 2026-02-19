قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عن ضرب إيران.. وزير الحرب الأمريكي: لن نكشف أبدا عما قد نفعله
نص كلمة مصر أمام مجلس الأمن حول تطورات الشرق الأوسط
كوريا الجنوبية.. السجن مدى الحياة على الرئيس السابق يون سوك يول
رقص خادش للحياء.. التحقيق مع صانعتي محتوى عقب ضبطهما بأكتوبر
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 113 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
وزير الخارجية يؤكد لنظيرته البريطانية ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يؤكد على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية
اصطفاف كوكبي نادر.. راصد الزلازل يحذر من ظاهرة ستحدث في 20 فبراير
زيلينسكي: سيكون للأمريكيين دور قيادي في مراقبة وقف إطلاق النار بأوكرانيا
اعرف الكيلو بكام.. أسعار اللحوم في أول أيام رمضان بالأسواق والمنافذ
بسبب قيود الاحتلال.. تحذيرات أممية من ظروف إنسانية كارثية تجتاح غزة
جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب على الحدود الشمالية.. هل اقتربت الحرب مع إيران؟
أحمد موسى: أبو العينين صاحب فكرة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. البيت الأبيض: ترامب يعلن 5 مليارات دولار لدعم غزة.. وتحذيرات مباشرة لإيران| أخبار التوك شو

نشر موقع صدى البلد الإخباري، خلال الساعات الماضية، باقة من أبرز الأخبار والتقارير من البرامج التليفزيونية، حيث استعرضت برامج التوك شو عددًا من القضايا والملفات المهمة على الساحة، ونرصد فيما يلي أهم ما جاء فيها.


مفيش حد بالبيوت.. أحمد موسى: المصريون في الشوارع لاستقبال شهر رمضان وشراء الفوانيس
رصد الإعلامي أحمد موسى،  الأجواء الرمضانية في شوارع القاهرة خاصة في منطقة السيدة زينب.


أحمد موسى يستعرض خريطة برامج صدى البلد في شهر رمضان 2026
كشف  الإعلامي أحمد موسى،  تفاصيل خريطة قناة " صدى البلد" خلال شهر رمضان 2026.


البيت الأبيض: ترامب يعلن 5 مليارات دولار لدعم غزة.. وتحذيرات مباشرة لإيران
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكشف خلال اجتماع «مجلس السلام» عن تعهد الدول الأعضاء بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود في غزة، في إطار تحركات دولية لإعادة الاستقرار إلى القطاع، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.


مدير شئون القرآن الكريم بالأزهر: برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد يقدم جوائز لمتابعيه
كشف  الدكتور أبو اليزيد سلامة مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر، تفاصيل برنامج " نورانيات قرآنية " المذاع على قناة " صدى البلد في شهر رمضان .

وجبة روحانية .. أحمد موسى: أبو العينين صاحب فكرة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد
كشف  الإعلامي أحمد موسى،  تفاصيل خريطة قناة " صدى البلد" خلال شهر رمضان الكريم.


صيام مريض الضغط مرهون بسلامة الكلى .. وتحذيرات طبية من تأثير تلك الأدوية
مع اقتراب المواسم الدينية، تتجدد تساؤلات مرضى الضغط حول مدى قدرتهم على الصيام دون تعريض صحتهم لمضاعفات خطيرة.


الحمد لله رب العالمين.. أستاذ علوم القرآن يفسر معنى أول آية في الفاتحة
أكد الأستاذ الدكتور حسن عبدالحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف، أن أول آية بعد البسملة في سورة الفاتحة هي: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، مشددًا على أن الله عز وجل بدأ كتابه الكريم بالحمد وليس بفعل أمر أو وصية، لإظهار أن الحمد لله وحده المستحق للثناء.


هند جلال: تسريع مشروعات حياة كريمة وخفض فجوات الخدمات حتى 70%
أكدت هند جلال، رئيس قطاع التمكين الاجتماعي في مبادرة حياة كريمة، أن الاعتمادات المالية الإضافية ستُستخدم لدفع معدلات العمل داخل القرى المشمولة بالمبادرة، بما يسرّع من إنجاز المشروعات الخدمية والتنموية.


تحضيرات لانعقاد مجلس السلام في واشنطن.. وإدانات واسعة لقرارات إسرائيل
وسط حالة من الترقب لجدول أعماله، تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن الخميس الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث جهود الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة، حيث من المتوقع أن تحضر وفود من أكثر من عشرين دولة أولى اجتماعات المجلس منذ إنشائه في يناير الماضي.

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

إمساكية رمضان 2026 في مصر: مواقيت الصيام والصلوات كاملة

إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواقيت الصيام والصلوات كاملة

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

حملة وعي

أول فيديو لحملة وعي بعنوان هل الإمام الشافعي أول من قال إن السنة النبوية وحي؟

وكيل الأزهر الشريف

احتفال الجامع الأزهر.. الضويني: رمضان فرصة لتجديد الروح والارتقاء بالقلوب نحو الصلاح

حملة وعي

الأزهر يطلق حملة وعي بالفيديوهات القصيرة للرد على شبهات إنكار السنة النبوية

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

