هند جلال: تسريع مشروعات حياة كريمة وخفض فجوات الخدمات حتى 70%

أكدت هند جلال، رئيس قطاع التمكين الاجتماعي في مبادرة حياة كريمة، أن الاعتمادات المالية الإضافية ستُستخدم لدفع معدلات العمل داخل القرى المشمولة بالمبادرة، بما يسرّع من إنجاز المشروعات الخدمية والتنموية.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم” عبر فضائية إلى أن المرحلة الأولى أسفرت عن تقليص واضح في فجوات الخدمات الأساسية، بنسب تراوحت بين 50 و70%، مع تنفيذ أعمال تطوير واسعة شملت قطاعي التعليم والصحة، فضلًا عن تحسين شبكات المرافق والبنية التحتية وتعزيز خدمات الاتصالات والإنترنت.

وأضافت أن المبادرة تتبنى مفهومًا شاملًا للتنمية، إذ لا يقتصر دورها على إنشاء المشروعات، بل يمتد إلى دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر، وتقديم الرعاية الصحية، وتوفير الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات، والمساهمة في تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، إلى جانب إعادة تأهيل المنازل وتنفيذ حملات توعية مجتمعية.

كما لفتت إلى تنفيذ إجراءات عاجلة في قرية كفر السنابسة بمحافظة المنوفية، تضمنت حصرًا دقيقًا للاحتياجات، وتطوير 100 منزل كمرحلة أولى، ورفع كفاءة الوحدة الصحية، وإطلاق قوافل طبية وبيطرية، مع استمرار حصر الحالات المستحقة تمهيدًا لاستكمال أعمال التطوير في المرحلة التالية.