سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم 20-2-2026..صعود طفيف
ترامب: قرار المحكمة العليا بشأن رفض الرسوم الجمركية وصمة عار
سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه مساء اليوم 20-2-2026
اعرف توقيت محافظتك.. موعد الإمساك في ثالث أيام رمضان 2026
وزير الخارجية يعزز الشراكة الشاملة مع فيتنام خلال لقاء في واشنطن
دعاء النبي عند الإفطار.. ردد 9 كلمات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
ما هو سر تعلق المصريين بآل البيت؟.. المفتي يوضح الأسباب
صدمة.. عدم إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا
انتهك القانون.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية
أوعى تصوم في هذه الحالة.. حسام موافي يحذر هذه الفئات من الصيام
مورينيو: ليس من السهل التعامل مع ما حدث في مباراة ريال مدريد
موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان في المحافظات.. اعرف المواعيد وردد أفضل الدعوات
"القومي للمرأة" يطلق فعاليات رمضانية متكاملة للتوعية والتمكين الاقتصادي بجميع محافظات الجمهورية

تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وضمن أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يأتي تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ينفذ المجلس القومي للمرأة حزمة متنوعة من الفعاليات والأنشطة ، فى جميع  محافظات الجمهورية، وتأتي تلك الفعاليات بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي والتوعوي للمرأة والأسرة المصرية خلال الشهر الفضيل .

يأتى تنفيذ هذه الأنشطة خلال شهر رمضان الكريم،  في إطار حرص المجلس على استثمار الأجواء الروحانية للشهر الفضيل لتعزيز قيم التكافل المجتمعي، ورفع وعي الأسرة المصرية، وتحقيق التمكين الشامل للمرأة بما ينعكس إيجاباً على المجتمع ككل.

تتضمن الفعاليات تنفيذ برنامج مطبخ المصرية، وتنظيم الأمسيات الرمضانية  وجلسات الدوار لنشر رسائل التوعية المجتمعية، إلى جانب أنشطة الشمول المالي والتثقيف المالي ، واستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات المستحقات، فضلاً عن تقديم جلسات الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة لدعم استقرار الأسرة.

كما تشمل الفعاليات تنفيذ تدريبات حرفية بمشاغل المجلس بالمحافظات، وبرامج ريادة الأعمال لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى عدد من البرامج التدريبية والأنشطة التي تنفذها فروع المجلس بالمحافظات سواء في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية أو خارج نطاقه، وفقاً للخطة المعتمدة، بما يسهم في الوصول إلى أكبر عدد من السيدات والأسر المستهدفة.

المرأة القومي للمرأة المجلس القومى للمرأة مطبخ المصرية شهر رمضان

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

طارق النبراوي نقيب المهندسين

النبراوي: لم أوقع على تعديل مواعيد التصويت بانتخابات المهندسين

فرق التدخل السريع

خلية نحل.. فرق التدخل السريع بـ التضامن: لا نترك أحدا دون مأوى آمن

جامعة عين شمس

إفطار أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب جامعة عين شمس والطلاب الوافدين 5 مارس

لمرضى السكري.. نصائح بسيطة لتناول الحلويات بأمان في شهر رمضان

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

مرضها غامض.. أسباب تورّم اليد اليسرى بعد صورة عبلة كامل

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

