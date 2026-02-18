"القومي للمرأة" يطلق فعاليات رمضانية متكاملة للتوعية والتمكين الاقتصادي بجميع محافظات الجمهورية

تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وضمن أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يأتي تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ينفذ المجلس القومي للمرأة حزمة متنوعة من الفعاليات والأنشطة ، فى جميع محافظات الجمهورية، وتأتي تلك الفعاليات بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي والتوعوي للمرأة والأسرة المصرية خلال الشهر الفضيل .

يأتى تنفيذ هذه الأنشطة خلال شهر رمضان الكريم، في إطار حرص المجلس على استثمار الأجواء الروحانية للشهر الفضيل لتعزيز قيم التكافل المجتمعي، ورفع وعي الأسرة المصرية، وتحقيق التمكين الشامل للمرأة بما ينعكس إيجاباً على المجتمع ككل.

تتضمن الفعاليات تنفيذ برنامج مطبخ المصرية، وتنظيم الأمسيات الرمضانية وجلسات الدوار لنشر رسائل التوعية المجتمعية، إلى جانب أنشطة الشمول المالي والتثقيف المالي ، واستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات المستحقات، فضلاً عن تقديم جلسات الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة لدعم استقرار الأسرة.

كما تشمل الفعاليات تنفيذ تدريبات حرفية بمشاغل المجلس بالمحافظات، وبرامج ريادة الأعمال لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى عدد من البرامج التدريبية والأنشطة التي تنفذها فروع المجلس بالمحافظات سواء في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية أو خارج نطاقه، وفقاً للخطة المعتمدة، بما يسهم في الوصول إلى أكبر عدد من السيدات والأسر المستهدفة.