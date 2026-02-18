قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

مستقبل وطن يطلق مبادرة «الخير» لتوزيع مليون كرتونة في رمضان 2026

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

أعلن حزب مستقبل وطن إطلاق مبادرة «الخير» لتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان 2026، وذلك في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وكان الحزب قد كشف عن أجندته للفعاليات الخدمية المقرر تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك، في إطار دوره المجتمعي لدعم جهود الدولة المصرية في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، اختتم النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، سلسلة اجتماعاته التي بدأت مطلع شهر فبراير الجاري مع اللجنة المنظمة لفعاليات رمضان، حيث تم إقرار خطة شاملة لإطلاق 5 مبادرات وفعاليات مجتمعية رئيسية طوال الشهر الكريم.

وتهدف المبادرات إلى مساندة الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات، إلى جانب تنظيم الاحتفالية السنوية بليلة القدر، على أن تُنفذ الفعاليات بشكل يومي طوال أيام الشهر الفضيل.

وتتضمن الخطة تقديم مساعدات غذائية ومادية، وتنظيم موائد إفطار يومية من خلال عدد من المبادرات، أبرزها:

مبادرة «إفطار مسافر»

برنامج «بركة رمضان»

مبادرة «جبر الخواطر»

مبادرة «الخير»

مبادرة «في ضهر الشقيانين»


وأكد الحزب أن هذه التحركات تأتي استمرارًا لجهوده في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك.

مستقبل وطن حزب مستقبل وطن البرلمان اخبار البرلمان مستقبل

