مديرية أوقاف بني سويف تسلم 1850 كيلو لحوم للمجلس القومي للمرأة

قامت مديرية أوقاف بني سويف بتسليم دفعة جديدة من اللحوم إلى المجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار جهودها المجتمعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية بالمحافظة.

وبلغت كمية اللحوم التي تم تسليمها (1850 كيلوجرامًا)، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الأوقاف بالتوسع في برامج الدعم الغذائي، والتنسيق مع مؤسسات الدولة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في مختلف القرى والمراكز.

وقد أناب الدكتور سعيد حامد وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، الشيخ مصطفى كمال مدير إدارة التدريب، لإتمام إجراءات التسليم، بحضور الأستاذة نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، حيث تم التأكيد على استمرار التعاون المثمر بين الجانبين لخدمة المجتمع ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

ويأتي ذلك في إطار التكامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يعكس حرص الدولة على ترسيخ قيم التكافل والتضامن الاجتماعي.