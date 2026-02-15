مياه بني سويف تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان

أعلنت المهندسة، دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث تم عمل التطهير اللازم لجميع بالوعات الصرف و عمل الصيانة والدورية و التطهير اللازم لجميع محطات مياه الشرب و استعداد كافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة أي طارئ، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات (مياه شرب - وصرف صحي) على مستوى المحافظة.

وأكدت رئيس مجلس الإدارة، أهمية التواجد المستمر فى مناطق العمل، من خلال الجولات الميدانية من السادة مديري عموم الفروع و نوابهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات طارئة في حينه والاهتمام بعمليات التشغيل الأمثل للمحطات، و الالتزام بخطة التطهير والصيانة الدورية وكذلك الالتزام بمهمات السلامة و الصحة المهنية.

وأضافت بأنه يتم التنسيق المستمر بين كافة الإدارات والقطاعات بالشركة في استمرارية العمل على مدار ال٢٤ساعة في كافة مواقع العمل لضمان استمرارية تقديم خدمة مميزة لعملائها، وكذلك خطة الشركة بالمتابعة الدورية والمستمرة لجميع مواقع العمل ومحطاتها لأداء مهامها المتنوعة، ويتم تشكيل غرفة طوارئ على مستوى الشركة استعدادا لشهر رمضان، مؤكدة متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن ١٢٥ وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً.