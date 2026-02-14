قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة للتوعية ضد تشوهات القوام بمدارس بني سويف ..تحت رعاية مديرية الصحة

مدرسة الميكانيكية ببني سويف
مدرسة الميكانيكية ببني سويف

واصلت إدارة العلاج الطبيعي في مديرية الصحة ببني سويف، فعاليات الحملة التوعوية لمكافحة تشوهات العمود الفقري وعيوب القوام، وذلك تحت رعاية الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة  الصحة ببني سويف.

وتستهدف الحملة، عدد من مدارس محافظة بني سويف، في إطار خطة تهدف للحفاظ على صحة الطلاب والاكتشاف المبكر لأي انحرافات قوامية.

وشهدت مدارس القاضي الابتدائية، والصناعات الميكانيكية، والزخرفية تنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية التي قدمتها د. إسراء إبراهيم ود. محمد أحمد إسماعيل من إدارة العلاج الطبيعي.

وتضمنت الفعاليات شرحًا عمليًا للعادات الصحية السليمة أثناء الجلوس والمذاكرة، والتوعية بمخاطر الحقيبة المدرسية الثقيلة وطرق حملها بالشكل الصحيح، إلى جانب التأكيد على أهمية الفحص المبكر للطلاب للوقاية من المشكلات القوامية.

وتأتي هذه الحملة بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بـ مديرية التربية والتعليم ببني سويف، بحضور منسق الوحدة بإدارة بني سويف التعليمية، في تأكيد واضح على تكامل الجهود بين القطاعين الصحي والتعليمي لنشر الثقافة الصحية داخل المدارس.

وأكد القائمون على الحملة استمرار الجولات التوعوية بمختلف مدارس المحافظة خلال الفترة المقبلة، إيمانًا بأن المدرسة هي نقطة الانطلاق نحو بناء جيل يتمتع بصحة بدنية سليمة ووعي صحي مستدام.

بني سويف الميكانيكية صحة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

ترشيحاتنا

يورجن كلوب

شاهد.. يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق بنيولوك الكاوبوي على إنستجرام

ألفاريز

سيموني يدعم ألفاريز بعد عودة التسجيل ويشيد بأدائه أمام برشلونة

مباراة وست هام وبريتون

الشبكة مقطوعة.. تأجيل مباراة وست هام وبريتون لعدة دقائق

بالصور

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد