حملة للتوعية ضد تشوهات القوام بمدارس بني سويف ..تحت رعاية مديرية الصحة

واصلت إدارة العلاج الطبيعي في مديرية الصحة ببني سويف، فعاليات الحملة التوعوية لمكافحة تشوهات العمود الفقري وعيوب القوام، وذلك تحت رعاية الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

وتستهدف الحملة، عدد من مدارس محافظة بني سويف، في إطار خطة تهدف للحفاظ على صحة الطلاب والاكتشاف المبكر لأي انحرافات قوامية.

وشهدت مدارس القاضي الابتدائية، والصناعات الميكانيكية، والزخرفية تنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية التي قدمتها د. إسراء إبراهيم ود. محمد أحمد إسماعيل من إدارة العلاج الطبيعي.

وتضمنت الفعاليات شرحًا عمليًا للعادات الصحية السليمة أثناء الجلوس والمذاكرة، والتوعية بمخاطر الحقيبة المدرسية الثقيلة وطرق حملها بالشكل الصحيح، إلى جانب التأكيد على أهمية الفحص المبكر للطلاب للوقاية من المشكلات القوامية.

وتأتي هذه الحملة بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بـ مديرية التربية والتعليم ببني سويف، بحضور منسق الوحدة بإدارة بني سويف التعليمية، في تأكيد واضح على تكامل الجهود بين القطاعين الصحي والتعليمي لنشر الثقافة الصحية داخل المدارس.

وأكد القائمون على الحملة استمرار الجولات التوعوية بمختلف مدارس المحافظة خلال الفترة المقبلة، إيمانًا بأن المدرسة هي نقطة الانطلاق نحو بناء جيل يتمتع بصحة بدنية سليمة ووعي صحي مستدام.