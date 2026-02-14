قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض
موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران
بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟
فون دير لاين: أوروبا كانت بحاجة إلى صدمة لزيادة استثمارات الأمن والتسليح
بحيلة فك الشفرات.. القبض على عصابة سرقة حسابات إنستاباي للمواطنين
كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران
عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم
التضامن : صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير .. غداً
اعتقال مادورو بالذكاء الاصطناعي.. الكشف عن فضيحة تكنولوجية للجيش الأمريكي
أخبار البلد

الزراعة تنفذ 5 قوافل بيطرية مجانية بقرى بني سويف

قوافل بيطرية
قوافل بيطرية
شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن اختتام سلسلة من الأنشطة الميدانية والتدريبية المكثفة بمحافظتي بني سويف وسوهاج، التي نفذها معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، في إطار اتفاقية التعاون مع برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الزراعية في مصر، لدعم صغار المربين في القرى الأكثر احتياجاً.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود دعم مربي الماشية وتعظيم انتاج الثروة الحيوانية في مصر، ونقل نتائج البحوث العلمية الحديثة إلى المربين، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 5 قوافل بيطرية مجانية جابت 6 قرى من القرى ذات الكثافة العالية للثروة الحيوانية بمحافظة بني سويف، تم خلالها تقديم خدمات الفحص والعلاج لعدد 917 رأس  ماشية، حيث استفاد منها 582 من صغار الفلاحين والمربين، كما شملت الخدمات المقدمة: الفحص التناسلي المتقدم باستخدام الموجات فوق الصوتية، علاج أمراض الضرع وإجراء العمليات الجراحية العاجلة، تحصين وعلاج العجول الصغيرة، فضلا عن مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية عبر عمليات التجريع والرش.

في سياق متصل أوضح فاضل أنه تم أيضا تنفيذ دورة تدريبية متخصصة لعدد (10) أطباء بيطريين من مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، لرفع كفاءة الكوادر البشرية، حيث ركز التدريب الميداني بمزرعة المعهد على: التطبيق العملي لأحدث تقنيات التلقيح الاصطناعي في الأبقار والجاموس، استراتيجيات تحسين السلالات المحلية لزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان، فضلا عن نقل الخبرات العلمية من المعامل البحثية إلى التطبيق الميداني المباشر.

وقال مدير المعهد إن هذه القوافل تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكداً أن المعهد لا يكتفي بالدور البحثي، بل يمتد أثره لخدمة المربي الصغير، مع التركيز على نشر ثقافة التلقيح الاصطناعي كأداة اقتصادية لزيادة دخل الفلاح المصري.

الزراعة بني سويف التناسليات الحيوانية البحوث الزراعية

