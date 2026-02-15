قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البورصة تخترق مستوى 51 ألف نقطة لأول مرة في تاريخها خلال الساعة الأولى من تداولات الأحد
حسين خضير: 170 ألف مصاب بالسرطان سنويا في مصر
رئيس الشيوخ يُهنئ الوزراء الجُدد ويؤكد: تداول المسئولية أساس الديمقراطية وخدمة الوطن هدفنا المشترك
هشام أبو النصر يغادر ديوان عام أسيوط بعد وداع الموظفين متجها إلى القاهرة
«تحيا مصر 1» تدعم سلاسل الإمداد العالمية وتضع مصر مركزًا محوريًا للنقل البحري بالمتوسط
اليوم.. محاكمة 26 متهمًا بإنهاء حياة شخصين خلال خروجهما من حفل زفاف بالبحيرة
تسبب فى وفاة مسن.. القبض على شخص أطلق ألعابا نارية فى حفل زفاف بالسويس
الداخلية تكشف تفاصيل العثور على 4 أجنة بشرية داخل مصرف بالمنيا
مخدرات وسلاح بـ93 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
وزير الخارجية: الاتفاق على موقف إفريقي موحد حول الديون خطوة مهمة للتنسيق القاري
قيادات جامعة القاهرة تودع طفلا استمر علاجه 4 شهور بمستشفى أبو الريش
أتلتيكو مدريد يبحث عن استعادة الانتصارات أمام رايو فاليكانو في الليجا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الفيومي: نجاح التعديل الوزاري يقاس بتحسن حياة المواطن واستقرار الأسعار

الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية
الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية
ولاء عبد الكريم

طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة الجديدة بإعداد خطة عمل واضحة تتضمن مستهدفات محددة وإجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق، بما يضمن رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الفيومي على ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام بصورة ملموسة، مع التأكد من تحقيق جدوى اقتصادية حقيقية للقروض والاستثمارات التي يتم ضخها، بحيث تنعكس بشكل مباشر على معدلات النمو، وتوليد فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات، إلى جانب توفير بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح الفيومي أن التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما صاحبها من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية والخدمات، وضعت على عاتق الحكومة مسؤولية مضاعفة لاستعادة ثقة المواطنين في أدائها وقراراتها، محذرًا من اتساع فجوة عدم الثقة حال غياب نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

ودعا الفيومي إلى تبسيط إجراءات الاستثمار من خلال توحيد جهة التعامل مع المستثمر عبر نافذة استثمارية رقمية شاملة، تختصر الوقت والجهد، وتحد من التعقيدات الإدارية، مع التوسع في منح حوافز موجهة للقطاعات الصناعية والتكنولوجية والتصديرية، بدلًا من الحوافز العامة غير المرتبطة بالأداء أو القيمة المضافة. كما أكد أهمية سرعة الفصل في منازعات الاستثمار عبر آليات تحكيم فعالة ومتخصصة تضمن استقرار المعاملات وتعزيز الثقة في مناخ الأعمال.

وأشار إلى أن نجاح التعديل الوزاري الأخير يجب أن يُقاس بمدى انعكاسه المباشر على حياة المواطن، من خلال تحسن توافر السلع، واستقرار الأسعار، وزيادة فرص العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، باعتبار ذلك الهدف الجوهري لرؤية مصر 2030.

وأكد الفيومي أن الإصلاح الإداري ومكافحة البيروقراطية يمثلان حجر الزاوية في أي مسار إصلاحي، داعيًا إلى تحديث الجهاز الحكومي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتصحيح المسار عند الحاجة. كما لفت إلى أن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لا يكتمل دون انفتاح سياسي وحوار جاد يتيح مشاركة الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، بما يعزز الاستقرار ويضمن استدامة مسار التنمية.

محمد عطية الفيومي الاستثمارات الاقتصاد المصري القطاعات الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

الدكتور حسام موافي

حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي.. تفاصيل

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

حسام موافي

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

احتفال بخروج إسلام

بالزغاريد.. أهالي قرية ميت عاصم يستقبلون الشاب إسلام بعد واقعة الملابس النسائية لاستعادة كرامته|صور

الزمالك

إشادة خاصة من معتمد جمال بثنائي نادي الزمالك بعد عبور الكونفيدرالية

ترشيحاتنا

وفد البرلمان العربي مع القيادة السياسية لأذربيجان

تفاصيل 48 ساعة عمل رسمية في أذربيجان لرئيس البرلمان العربي

أرشيفية

سياح ينجون من انفجار بركاني مفاجئ في جزيرة «ريونيون» الفرنسية

اجتماع لجنة الملكية الفكرية والتنافسية

جامعة الدول العربية تعقد الاجتماع الـ16 للجنة الملكية الفكرية لتعزيز حماية الحقوق الإبداعية

بالصور

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد