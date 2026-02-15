بتخفيض 30%..أسعار السلع الغذائية والياميش في معارض أهلا رمضان 2026

نستعرض أسعار السلع الغذائية والياميش في معارض «أهلا رمضان 2026»، التي تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرف التجارية والسلاسل التجارية الكبرى، لتوفير السلع الأساسية والمشروبات الرمضانية بأسعار مخفضة تصل إلى نحو 30% مقارنة بالأسواق الحرة

وذلك في إطار خطة حكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسواق قبل حلول شهر رمضان المبارك.

أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان 2026

لحوم طازجة : نحو 300 جنيه للكيلو و 310 جنيهات للكيلو

لحوم مجمدة مستوردة: نحو 245 جنيهًا للكيلو

أسعار الدواجن في معارض أهلا رمضان

الدواجن المجمدة: نحو 100 جنيه للكيلو بدلًا من نحو 120 جنيهًا

أسعار البلح (التمر) في معارض أهلا رمضان

التمر المحلي متوسط الجودة: من 25 إلى 50 جنيهًا للكيلو

التمر المستورد أو الفاخر: من 70 إلى 120 جنيهًا للكيلو

أسعار البقوليات والأرز في معارض أهلا رمضان

الفول البلدي: من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو

العدس الأصفر: من 45 إلى 60 جنيهًا للكيلو

الأرز الأبيض: من 18 إلى 25 جنيهًا للكيلو

أسعار الزيوت والسمن في معارض أهلا رمضان

زيت الطعام (عبوة 1 لتر): من 45 إلى 65 جنيهًا

زيت عباد الشمس أو الذرة (عبوة 5 لترات): من 250 إلى 300 جنيه

السمن النباتي (1 كجم): من 90 إلى 130 جنيهًا

السمن البلدي: من 250 إلى 350 جنيهًا للكيلو

أسعار ياميش رمضان في معارض أهلا رمضان 2026

جوز الهند: نحو 150 جنيهًا للكيلو

الزبيب: نحو 170 جنيهًا للكيلو

الفول السوداني: نحو 140 جنيهًا للكيلو

المشمشية: نحو 200 جنيه للكيلو

القراصيا: نحو 220 جنيهًا للكيلو

التين المجفف: نحو 250 جنيهًا للكيلو

العرقسوس: نحو 80 جنيهًا للكيلو

تمر هندي (قالب): نحو 60 جنيهًا

أسعار المشروبات الرمضانية في معارض أهلا رمضان

شراب الورد (عبوة 835 مل): نحو 33 جنيهًا

شراب الفراولة (عبوة 835 مل): نحو 33 جنيهًا

شراب الكركديه (عبوة 750 مل): نحو 38 جنيهًا

شراب النعناع (عبوة 740 مل): نحو 37 جنيهًا