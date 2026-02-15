بتخفيض 30%..أسعار السلع الغذائية والياميش في معارض أهلا رمضان 2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الشيوخ يُهنئ الوزراء الجُدد ويؤكد: تداول المسئولية أساس الديمقراطية وخدمة الوطن هدفنا المشترك
هشام أبو النصر يغادر ديوان عام أسيوط بعد وداع الموظفين متجها إلى القاهرة
«تحيا مصر 1» تدعم سلاسل الإمداد العالمية وتضع مصر مركزًا محوريًا للنقل البحري بالمتوسط
اليوم.. محاكمة 26 متهمًا بإنهاء حياة شخصين خلال خروجهما من حفل زفاف بالبحيرة
تسبب فى وفاة مسن.. القبض على شخص أطلق ألعابا نارية فى حفل زفاف بالسويس
الداخلية تكشف تفاصيل العثور على 4 أجنة بشرية داخل مصرف بالمنيا
مخدرات وسلاح بـ93 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
وزير الخارجية: الاتفاق على موقف إفريقي موحد حول الديون خطوة مهمة للتنسيق القاري
قيادات جامعة القاهرة تودع طفلا استمر علاجه 4 شهور بمستشفى أبو الريش
أتلتيكو مدريد يبحث عن استعادة الانتصارات أمام رايو فاليكانو في الليجا
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
الداخلية: عطل فني بخط الإنترنت يؤثر جزئيًا على خدمة التحقق البيومتري والمصادقة
نستعرض أسعار السلع الغذائية والياميش في معارض «أهلا رمضان 2026»، التي تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرف التجارية والسلاسل التجارية الكبرى، لتوفير السلع الأساسية والمشروبات الرمضانية بأسعار مخفضة تصل إلى نحو 30% مقارنة بالأسواق الحرة

 وذلك في إطار خطة حكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسواق قبل حلول شهر رمضان المبارك.

أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان 2026

لحوم طازجة : نحو 300 جنيه للكيلو و 310 جنيهات للكيلو

لحوم مجمدة مستوردة: نحو 245 جنيهًا للكيلو

أسعار الدواجن في معارض أهلا رمضان

الدواجن المجمدة: نحو 100 جنيه للكيلو بدلًا من نحو 120 جنيهًا

أسعار البلح (التمر) في معارض أهلا رمضان

التمر المحلي متوسط الجودة: من 25 إلى 50 جنيهًا للكيلو

التمر المستورد أو الفاخر: من 70 إلى 120 جنيهًا للكيلو

أسعار البقوليات والأرز في معارض أهلا رمضان

الفول البلدي: من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو

العدس الأصفر: من 45 إلى 60 جنيهًا للكيلو

الأرز الأبيض: من 18 إلى 25 جنيهًا للكيلو

أسعار الزيوت والسمن في معارض أهلا رمضان

زيت الطعام (عبوة 1 لتر): من 45 إلى 65 جنيهًا

زيت عباد الشمس أو الذرة (عبوة 5 لترات): من 250 إلى 300 جنيه

السمن النباتي (1 كجم): من 90 إلى 130 جنيهًا

السمن البلدي: من 250 إلى 350 جنيهًا للكيلو

أسعار ياميش رمضان في معارض أهلا رمضان 2026

جوز الهند: نحو 150 جنيهًا للكيلو

الزبيب: نحو 170 جنيهًا للكيلو

الفول السوداني: نحو 140 جنيهًا للكيلو

المشمشية: نحو 200 جنيه للكيلو

القراصيا: نحو 220 جنيهًا للكيلو

التين المجفف: نحو 250 جنيهًا للكيلو

العرقسوس: نحو 80 جنيهًا للكيلو

تمر هندي (قالب): نحو 60 جنيهًا

أسعار المشروبات الرمضانية في معارض أهلا رمضان

شراب الورد (عبوة 835 مل): نحو 33 جنيهًا

شراب الفراولة (عبوة 835 مل): نحو 33 جنيهًا

شراب الكركديه (عبوة 750 مل): نحو 38 جنيهًا

شراب النعناع (عبوة 740 مل): نحو 37 جنيهًا

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

الدكتور حسام موافي

حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي.. تفاصيل

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

حسام موافي

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

احتفال بخروج إسلام

بالزغاريد.. أهالي قرية ميت عاصم يستقبلون الشاب إسلام بعد واقعة الملابس النسائية لاستعادة كرامته|صور

الزمالك

إشادة خاصة من معتمد جمال بثنائي نادي الزمالك بعد عبور الكونفيدرالية

أرشيفية

المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يتخطى 51 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه

أرشيفية

كواليس فوز الزمالك وتصدر مجموعته في الكونفدرالية

أرشيفية

هل يصل الأمر إلى السرطان؟ .. أضرار تأثير الوزن الزائد على الصحة

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

