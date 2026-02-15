قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسبب فى وفاة مسن.. القبض على شخص أطلق ألعابا نارية فى حفل زفاف بالسويس
الداخلية تكشف تفاصيل العثور على 4 أجنة بشرية داخل مصرف بالمنيا
مخدرات وسلاح بـ93 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
وزير الخارجية: الاتفاق على موقف إفريقي موحد حول الديون خطوة مهمة للتنسيق القاري
قيادات جامعة القاهرة تودع طفلا استمر علاجه 4 شهور بمستشفى أبو الريش
أتلتيكو مدريد يبحث عن استعادة الانتصارات أمام رايو فاليكانو في الليجا
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
الداخلية: عطل فني بخط الإنترنت يؤثر جزئيًا على خدمة التحقق البيومتري والمصادقة
وزير الخارجية ونظيره التونسي يؤكدان دعم وحدة ليبيا وخفض التصعيد في المنطقة
اللهم بك أصبحنا .. ردِّد أذكار الصباح الآن
وزير الخارجية يبحث مع مفوضة الاقتصاد دعم التنمية والتكامل بالاتحاد الأفريقي
"عايز أأكل عيالي".. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»
محافظات

قافلة مساعدات زاد العزة الـ 138 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

"زاد العزة
"زاد العزة
أ ش أ

استأنفت قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود "زاد العزة .. من مصر إلى غزة " عملية الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة اليوم /الأحد/ - بعد توقف يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الأسبوعية ، وذلك عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء باتجاه معبر كرم أبوسالم ؛ تمهيدا لإدخالها إلى القطاع.

وأكد مصدر مسئول ، تحرك الدفعة الـ138من شاحنات المساعدات الانسانية والاغاثية من أمام معبر رفح البري إلى معبر كرم أبوسالم جنوب مدينه رفح.

بدوره، قال الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء ، إن شاحنات المساعدات التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة ضمن قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة» ، تأتي بالتزامن مع استقبال الدفعة العاشرة من الفلسطينيين العائدين الى قطاع غزه بالساحة الرئيسية لمعبر رفح البري ، تمهيدا لإنهاء إجراءات عودتهم إلي قطاع غزة.

يذكر أن قافلة (زاد العزة..من مصر إلى غزة) التي أطلقها الهلال الأحمر في 27 يوليو 2025 ، تحمل آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس 2025 بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس 2025 وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها.

كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب على غزة؛ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة..وتم استئناف إدخال المساعدات لغزة في مايو 2025 وفق آلية نفذتها سلطات الاحتلال وشركة أمنية أمريكية رغم رفض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمخالفتها للآلية الدولية المستقرة بهذا الشأن.

وأعلن جيش الاحتلال “هدنة مؤقتة” لمدة 10 ساعات (الأحد 27 يوليو 2025) وعلق العمليات العسكرية بمناطق في قطاع غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وواصل الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) بذل الجهود من أجل إعلان اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل إطلاق الأسرى والمحتجزين، حتى تم التوصل فجر يوم 9 أكتوبر 2025، إلى اتفاق ما بين حركة حماس وإسرائيل حول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشرم الشيخ بوساطة مصرية أمريكية قطرية وجهود تركية.

ودخلت المرحلة الثانية من الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من يوم (الاثنين 2 فبراير 2026) بعد استكمال عملية تبادل الأسري والمحتجزين وتسليم رفات آخر محتجز إسرائيلي وفق المرحلة الأولي من الاتفاق؛ حيث تم السماح بدخول الفلسطينيين إلى قطاع غزة وخروج المصابين والجرحي لتلقى العلاج فى المستشفيات المصرية بعد فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري.

قافلة شاحنات المساعدات زاد العزة مصر غزة

