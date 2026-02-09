ضبط صاحب مشروع جمعيتي لتصرفه في السلع التموينية بالسوق السوداء بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، حملات تموينية بمركز رشيد على المحال التموينية، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من المواد والسلع الغذائية، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أسفرت الحملات عن ضبط صاحب مشروع "جمعيتي" لتصرفه في 851 كيلو سكر تمويني و768 زجاجة زيت تمويني بالسوق السوداء، وضبط محل بقال تمويني لحيازته سلع تموينية منتهية الصلاحية، عدد 48 زجاجة زيت تمويني، وعدد 42 كيس أريال أوتوماتيك، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وضبط 4 محلات بداليين تموينيين ومشروع "جمعيتي" للغلق في مواعيد العمل الرسمية، وضبط 2 محل "جمعيتي" لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية المقررة، وضبط محطة وقود للتوقف عن العمل بدون إذن رسمي.

جاءت الحملات بإشراف سعيد المهندس، مدير الإدارة، وأحمد الشناط، رئيس الرقابة، وعضوية عبد المحسن فوزي، وسعد الجندي، ونجلاء صفار، وحسن أبوزيد، مفتشي الإدارة، وذلك بالاشتراك مع إدارة الحوكمة بالمديرية.