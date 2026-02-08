نائبة تطالب بإنشاء مستشفى أورام أطفال بالبحيرة ودعم مستشفى حوش عيسى

أكدت النائبة عبير عيسوي، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أهمية رفع مستوى العاملين في القطاع الطبي فنيًا وماديًا، وضرورة توفير بيئة عمل مناسبة تمكّنهم من أداء رسالتهم الإنسانية على الوجه الأمثل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء، وعدد من قيادات وزارة الصحة، حيث أشارت النائبة إلى أن محافظة البحيرة بالكامل تفتقر إلى مستشفى متخصص لعلاج أورام الأطفال، مطالبة بإنشاء مستشفى جديد أو رفع كفاءة أحد المباني القائمة والمخصصة لهذا الغرض لخدمة أطفال المحافظة.

كما طالبت بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بـ مستشفى حوش عيسى المركزي الجديد، لما له من أهمية في تخفيف الضغط عن المستشفيات المجاورة.

وأفادت النائبة أن المستشفى القديم يحتاج إلى دعم عاجل بعدد من ماكينات الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى توفير مغسلة ومجفف، نظرًا لتهالك الأجهزة الحالية وكثرة أعطالها.

وطالبت كذلك بعودة زمالة العظام إلى المستشفى، خاصة مع توافر مدرب زمالة معتمد، إلى جانب دعم قسم الحروق بماكينة جديدة لترقيع الجلد.

كما أشارت إلى الحاجة الملحّة لإنشاء مبنى للتأمين الصحي على الأرض المخصصة لهذا الغرض، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشددت النائبة في ختام حديثها على ضرورة تكليف خريجي معهد العلوم الصحية دفعة 2023 / 2024 داخل محافظاتهم أو بالقرب من محل إقامتهم، وهو ما وعد به معالي وزير الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله