النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة القاهرة لعرض الكشوف ربع السنوية

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، يومي السبت والأحد الموافقين السابع والثامن من شهر فبراير الجاري، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمحامين العموم الأُول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.

حيث عرض رئيس الاستئناف ، على النائب للعام الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام ٢٠٢٥، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

وقد أثنى النائب العام، على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.