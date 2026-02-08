قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

مثال للوفاء والصبر.. الجدة زينب ترعي ابنها وأحفادها من ذوي الاحتياجات الخاصة

واحد من الناس
واحد من الناس
عادل نصار

في  حلقة من برنامج واحد من الناس استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي، نموذج ملهم للعطاء والصبر، هي الجدة زينب وهي سيدة عظيمة بكل معنى الكلمة ،

وقالت الجدة زينب إن لديها ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة تزوج وأنجب 3 بنات وبعد وفاة زوجتة قررت هي تربية حفيداتها الثلاثة ورعاية ابنها.

وأشارت خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي وابنها أحمد عمر وأحفادها " أفنان وأنهار وأبرار  وحفيدها سعيد محمد "  إلى أنها لديها بنت أنجبت طفلا معاقا لكنها انفصلت عن زوجها وتزوجت وتركت ابنها فى رعاية الجدة أيضا.

وتحدثت الحاجة زينب عن هذه التجربة وما فيها من معاني إنسانية وكيف استطاعت حماية أبناءها وأحفادها والوقوف بجوارهم ، ولديها 6 من الأولاد ٥ بنات وولد واحد وكلهم تعليمهم عالي . 

وأضافت ابني أحمد اكتشفنا ضعف نظره ومن يومها بدأ يلبس نضارة ولا يستطيع الرؤية وكنت أقرأ له حتي دخل الجامعة وفور تخرجه تزوج وأكمل حياته العملية ولكن زوجته توفيت وهي تنجب إحدى بناته الثلاثة.

وتابعت أن لديها بنت تزوجت ولكن بعد فترة حدث طلاق وابنها كان لا يستطيع الحركة ويجلس علي كرسي متحرك وتقوم علي رعايته ، وقام باجراء العديد من العمليات وكانت تحمله علي كتفها حتي نهاية المرحلة الابتدائية حتي أعطاها أولاد الحلال كرسي متحرك  ، 

وقال ابنها أحمد: كنت أعاني بسبب ضعف النظر وكانت أمي تسير معي حتي نهاية المرحلة الثانوية وكنت لا استطيع اللعب ، وعندما دخلت الكلية كنت أعاني بسبب المشوار والزحام ولكنها وقفت بجواري حتي انتهيت من التعليم والتحقت بكلية الهندسة وكانت أمي تقرء لي في البيت.

وعبر أحفادها عن سعادتهم بما تقدمه لهم لأنها تدعمهم وتقف بجانبهم .

وكرم البرنامج الجدة الوفية " زينب " ووجه الدكتور عمرو الليثي الشكر لها وأنها رمز حي علي الوفاء والصبر والتضحية.

الجدة زينب برنامج واحد من الناس عمرو الليثي

