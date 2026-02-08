دمج وزارات وإعادة وزارة الإعلام ورحيل هؤلاء.. توقعات مجدي الجلاد للتعديل الوزاري

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن وزراء الخارجية والتعليم والصحة مرجح أن يستكملوا عملهم في الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل من خلال هيئات جديدة.

وقال مجدي الجلاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ألحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن هناك اتجاها قد نراه لتعيين نائب لرئيس مجلس الوراء للمجموعة الاقتصادية وهو أمر إيجابي، مؤكدا أنه مرشح لها الدكتور أحمد كوجك وزير المالية.

وتابع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن هناك وزراء قد يرحلون منها وزارة التخطيط وقد تتولى رانيا المشاط منصبا آخر، إضافة إلى وزارات الشباب والرياضة والإسكان والاستثمار والاتصالات والثقافة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال وهناك كلام قوي عن تغيير وزارة العدل.

وأشار مجدي الجلاد إلى أن هناك اتجاها لدمج البيئة مع التنمية المحلية خاصة أن الدكتورة ياسمين فؤاد شغلت منصبا في الأمم المتحدة، إضافة إلى أن هناك أحاديث وترجيحات أن يكون هناك وزارة الإعلام وضياء رشوان قد يكون مرشحا لقيادتها.