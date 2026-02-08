على مساحة 2250 م².. محافظ البحيرة تتفقد موقف شبراخيت الجديد

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، موقف شبراخيت الجديد بطريق التوفيقية شبراخيت، المقام على مساحة 2250 متر²، والذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم حركة المواصلات وتحقيق السيولة المرورية داخل المركز وخارجه.

ويستوعب الموقف الجديد 260 سيارة، ومن المقرر بدء العمل به خلال يومين، لخدمة عدد من الخطوط الحيوية تشمل القاهرة، طنطا، شبراريس، دسوق، الدفراوي، فرنوي، محلتصا ومحلة بشر وأم حكيم، وأبو منجوج، وإيتاي البارود، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحد من التكدسات المرورية داخل المدينة.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بنقل كافة المواقف العشوائية إلى الموقف الجديد، لضمان تنظيم حركة المواصلات والقضاء على العشوائية وتحقيق الانضباط المروري داخل مدينة شبراخيت.

كما يوجد بالمدينة موقفًا آخر للسيارات قبل كوبري شبراخيت، والذي يستوعب 120 سيارة ويعمل على خطوط دمنهور – الإسكندرية – لقانة، لتحقيق التكامل في منظومة النقل وتيسير حركة المواطنين والسائقين.

من الجدير بالذكر أن أرض الموقف الجديد كانت سابقًا سوقا للخضار، ونظرًا لعدم استغلالها الاستغلال الأمثل، تم تحويلها إلى موقف للسيارات ضمن خطة تطوير منظومة النقل بالمحافظة.

وقد تم نقل سوق الخميس إلى منطقة العشرات، مما أسهم في تحقيق سيولة مرورية وسهولة التنقل داخل المدينة من الشرق إلى الغرب عبر المدخل الرئيسي، الأمر الذي لاقى استحسان أهالي شبراخيت.