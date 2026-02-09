قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

غدا.. انطلاق عروض نوادي مسرح الطفل ببورسعيد

أحمد البهى

ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم وتنمية إبداعات الأطفال، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تنطلق في السادسة مساء غد الثلاثاء عروض نوادي مسرح الطفل لفرع ثقافة بورسعيد، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن عروض الموسم الحالي.


تتضمن الفعاليات ثلاثة عروض مسرحية تقدم لمدة يومين بالمجان على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، بحضور لجنة التحكيم المكونة من مهندس الديكور محمود جمال، والمخرجين ناصر عبد التواب، وخالد أبو ضيف.


تبدأ الفعاليات مع العرض المسرحي “صاحب الظل الطويل”، كتابة أحمد آدم، وإخراج محمد صبري، ويقدم في السادسة مساءً، يليه  في تمام التاسعة مساءً عرض “عمو فؤاد وبيتر بان” تأليف محمد خلف، وإخراج يوسف الشاعر.


ويقدم العرض الثالث “سنو وايت والأنغام السبعة” يوم الأربعاء 11 فبراير في تمام السادسة مساءً، تأليف ورؤية درامية إياد إبراهيم، وإخراج سلمى هاني.


العروض من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، والتابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، وتقدم بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أحمد يسري، وفرع ثقافة بورسعيد بإدارة وسام العزوني، وتأتي ضمن عروض الموسم الجديد لمسرح الطفل، والمقرر أن تختتم فعالياته يوم الخميس 12 فبراير على مسرح قصر ثقافة بورسعيد.

