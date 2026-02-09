لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، طريقة خلطة المحشي باللحمة المفرومة.

خلطة المحشي باللحمة المفرومة

المكونات:



• أرز مصري مغسول ومصفّى: 500 جم

• لحم مفروم: 400 جم

• بصل مفروم ناعم: 200 جم (حوالي 2 بصلة متوسطة)

• طماطم معصورة: 300 جم

• معجون طماطم: 40 جم (ملعقتان كبيرتان)

• شبت مفروم: 30 جم

• بقدونس مفروم: 30 جم

• كزبرة خضراء مفرومة: 20 جم

• ثوم مفروم: 15 جم (3 فصوص)

• زيت نباتي أو سمن: 60 مل

• ملح: 10 جم (أو حسب الذوق)

• فلفل أسود: 5 جم

• بهارات محشي/سبع بهارات: 5 جم

• شطة (اختياري): 2–3 جم

• كزبرة ناشفة: 3 جم

• قرفة ناعمة (اختياري): 1 جم

• عصير ليمون: 15 مل

طريقة التحضير:

1. في بولة كبيرة، اخلط الأرز مع اللحم المفروم والبصل والطماطم المعصورة ومعجون الطماطم جيدًا.



2. أضف الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء والثوم وقلّب لحد ما المكونات تتوزع .



3. ضيف الزيت/السمن، ثم التوابل (الملح، الفلفل، بهارات المحشي، الكزبرة الناشفة، القرفة، الشطة) وقلّب مرة تانية.



4. في الآخر أضف عصير الليمون وراجع الملح. لازم القوام يبقى طري وسهل الفرد جوه ورق الكرنب، مش ناشف.



5. استخدم الخلطة فورًا في حشو ورق الكرنب المجهّز (المسلوق نص سلقة)، وكمّل تسوية المحشي بالطريقة المعتادة على نار هادية.