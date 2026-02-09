قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سباق الحذاء الذهبي يشتعل.. هاري كين يقود المنافسة ومبابي وهالاند وصلاح في مطاردته
مستشار المرشد الإيراني يزور سلطنة عُمان غدا
السكة الحديد: تعديل مواعيد عدد من القطارات تزامنًا مع بداية شهر رمضان| جداول رسمية
الوزراء: من سلامة الغذاء إلى الرعاية الصحية.. منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الطبي
تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك
وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان
مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول
إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران
محافظ البنك المركزي يدعو المؤسسات المالية لتوفير تسهيلات للأسواق الناشئة حال الطوارئ
مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي
كتل هوائية تؤثر على الطقس.. هل انتهى فصل الشتاء؟
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية جريمة حرب وتصعيد عدواني سافر
بالصور

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي
خلطة المحشي
رنا عصمت

قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، طريقة خلطة المحشي باللحمة المفرومة.  

 

 

 

خلطة المحشي باللحمة المفرومة 

المكونات:


• أرز مصري مغسول ومصفّى: 500 جم
• لحم مفروم: 400 جم
• بصل مفروم ناعم: 200 جم (حوالي 2 بصلة متوسطة)
• طماطم معصورة: 300 جم
• معجون طماطم: 40 جم (ملعقتان كبيرتان)
• شبت مفروم: 30 جم
• بقدونس مفروم: 30 جم
• كزبرة خضراء مفرومة: 20 جم
• ثوم مفروم: 15 جم (3 فصوص)
• زيت نباتي أو سمن: 60 مل
• ملح: 10 جم (أو حسب الذوق)
• فلفل أسود: 5 جم
• بهارات محشي/سبع بهارات: 5 جم
• شطة (اختياري): 2–3 جم
• كزبرة ناشفة: 3 جم
• قرفة ناعمة (اختياري): 1 جم
• عصير ليمون: 15 مل

طريقة التحضير:
1. في بولة كبيرة، اخلط الأرز مع اللحم المفروم والبصل والطماطم المعصورة ومعجون الطماطم جيدًا.


2. أضف الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء والثوم وقلّب لحد ما المكونات تتوزع .


3. ضيف الزيت/السمن، ثم التوابل (الملح، الفلفل، بهارات المحشي، الكزبرة الناشفة، القرفة، الشطة) وقلّب مرة تانية.


4. في الآخر أضف عصير الليمون وراجع الملح. لازم القوام يبقى طري وسهل الفرد جوه ورق الكرنب، مش ناشف.


5. استخدم الخلطة فورًا في حشو ورق الكرنب المجهّز (المسلوق نص سلقة)، وكمّل تسوية المحشي بالطريقة المعتادة على نار هادية.

خلطة المحشي المحشي باللحمة المفرومة ع عزومات رمضان

بالصور

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي
خلطة المحشي
خلطة المحشي

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
فورد
فورد

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

