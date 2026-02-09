بسبب ثمن المشاريب.. ضبط المتهمين بالتعدى على عمال نادي اجتماعي بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضرر خلاله القائم على النشر من قيام عدة أشخاص بالتعدى على عدد من العاملين بأحد النوادى بالضرب بالمنوفية.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية من (3 عمال بأحد النوادي - كائن بدائرة القسم – مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم) بتضررهم من (شخصان) لقيامهما بالتعدى عليهم بالضرب ، مما أدى إلى إصابتهم المشار إليها إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة لخلافات حول ثمن المشروبات أثناء تواجدهما بكافتيريا النادى المشار إليه.



أمكن ضبطهما ( مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين الكوم ) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.