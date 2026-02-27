قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى العاشر من رمضان: مثلت أسمى معاني التضحية
لأجل غير مسمى .. تأجيل كأس الأمم الإفريقية للسيدات بعد اعتذار المغرب عن الاستضافة
أسرع طريقة لمعرفتها ودفعها.. الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا
أرخص 5 سيارات صينية في مصر.. اركب أوتوماتيك 2026
مصطفى بكري : تحية لكل جندي التقط أنفاسه الأخيرة دفاعًا عن الوطن
العاشر من رمضان| بكري: العمل والجهد قادران على صنع المعجزات وتحقيق الانتصارات
مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وفاروق جعفر في عزاء مصطفى رياض نجم الترسانة
حقيقة إحالة نقيب المهندسين إلى محكمة جنح الأزبكية
موعد أذان الفجر يوم السبت 10 رمضان 2026.. اعرف توقيت السحور
محدش يقدر يزعلني.. نجل شعبان عبد الرحيم يكشف طريقة تعامله مع المواقف الصعبة
خصم 25% ورفع الإعفاء لـ100 ألف جنيه.. تفاصيل تعديلات قانون الضريبة على العقارات
مصطفي بكري: تضحيات الجيش المصري درس حي في الشجاعة والانتماء الوطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

في اتصال هاتفي.. رئيس حزب الوفد يطمئن على صحة شيخ الأزهر

السيد البدوي
السيد البدوي
معتز الخصوصي

أجرى  الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد اتصالا هاتفيا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، للاطمئنان على صحة فضيلته بعد الأزمة الصحية التى ألمت بفضيلته مؤخرا.

جاء ذلك فى اتصال تليفونى منذ قليل أجراه " البدوى " مع فضيلة الإمام الأكبر أبلغه خلاله تمنياته له بالشفاء العاجل، ودعوات المصريين والوفديين لفضيلته أن يمن الله عليه بالصحة والعافية وطول العمر، مؤكدا أن الإمام الأكبر يتمتع بمكانة كبيرة فى قلوب المصريين والعرب والمسلمين فى جميع أنحاء العالم .

يذكر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، كان قد تعرض لوعكة صحية خلال الأسابيع الماضية ، وأعلن مدير مكتبه الدكتور أحمد مصطفى، أن حالة الإمام  الصحية تشهد تحسنًا ملحوظًا، ويتابع عمله بشكل منتظم.

السيد البدوي الدكتور السيد البدوي حزب الوفد أحمد الطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

حالة الطقس

أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا

منحة التموين

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

ترشيحاتنا

تارا عبود

مكالمة خاطفة تطمئن فيها تارا عبود على حبيبها نضال فى صحاب الأرض

حفل محمد عدوية

محمد عدوية يتألق في سهرة رمضانية ويشعل الأجواء بأغاني والده .. صور

المطرب حسن العدل

الحسن عادل يقدم تتر المسلسل الإذاعي جدو والعيلة لـ سامح الصريطي

بالصور

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت بدون فرن.. لسحور مختلف

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت

لا تتخلصي منه بعد اليوم .. فوائد مذهلة لـ شرش الزبادي

فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد