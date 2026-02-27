في اتصال هاتفي.. رئيس حزب الوفد يطمئن على صحة شيخ الأزهر

أجرى الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد اتصالا هاتفيا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، للاطمئنان على صحة فضيلته بعد الأزمة الصحية التى ألمت بفضيلته مؤخرا.

جاء ذلك فى اتصال تليفونى منذ قليل أجراه " البدوى " مع فضيلة الإمام الأكبر أبلغه خلاله تمنياته له بالشفاء العاجل، ودعوات المصريين والوفديين لفضيلته أن يمن الله عليه بالصحة والعافية وطول العمر، مؤكدا أن الإمام الأكبر يتمتع بمكانة كبيرة فى قلوب المصريين والعرب والمسلمين فى جميع أنحاء العالم .

يذكر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، كان قد تعرض لوعكة صحية خلال الأسابيع الماضية ، وأعلن مدير مكتبه الدكتور أحمد مصطفى، أن حالة الإمام الصحية تشهد تحسنًا ملحوظًا، ويتابع عمله بشكل منتظم.