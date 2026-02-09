30 صورة ترصد انتظام الدراسة في المدارس اليوم وإرتفاع نسب الحضور

انتظمت الدراسة اليوم الإثنين في جميع المدارس وسط نسب حضور مرتفعة للطلاب وإلتزام تام بالزي المدرسي

وقد حرص قيادات الإدارات التعليمية على الانتشار في المدارس و متابعة انتظام الدراسة من الميدان تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف .

فمن جانبها ، قامت رشا جمال القنصل مدير إدارة الشرابية التعليمية بالقاهرة ، اليوم الاثنين الموافق 2026/2/9 بزيارة مدرسة الشهيد مصطفى الطباخ الابتدائية الملحقة على مدرسة نهضة مصر الاعدادية بنين نظرا لاعمال الصيانة الشاملة واعمال توسعة بالمدرسة ، كما تفقدت انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية في مدرسة الشهيد محمد حسن الابتدائية

حيث تفقدت مدير إدارة الشرابية التعليمية فصول المدرسة ، وهنأت الطلاب ببدء الفصل الدراسى الثانى ونجاحهم فى الفصل الدراسى الاول متمنية لهم دوام النجاح

وتابعت المستوى الدراسى للطلاب ، ومستوى ادائهم فى القراءة والكتابة ، كما تابعت تنفيذ القرارات المنظمة للتقييمات والاداءات الصفية وكافة الاعمال بالمدرسة

وفى ختام الزيارة تقدمت بالشكر الجزيل لمديرة المدرسة ولفريق العمل على مجهودهم المتميز

كما قامت هناء سعد وكيل إدارة الزيتون التعليمية بالقاهرة ، بجولة تفقدية لمتابعة انتظام الدراسة،وسجلات التحضير واستلام الكتب المدرسية وكتب التقييمات ، وذلك في مدرسة محمد غنيم الرسمية المتميزة لغات ، ومدرسة الشهيد شريف العبد الإعدادية بنات ، ومدرسة الشهيد محمد عادل عبد العليم الإبتدائية

وخلال جولتها ، حضرت وكيل إدارة الزيتون التعليمية بالقاهرة بالمدارس المذكورة ، تابعت الإلتزام بطابور الصباح والإذاعة المدرسة ، كما تابعت تسليم الكتب الى الطلاب.

وفي نفس الإطار ، تابعت الدكتورة ميرفت مصطفى مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية انتظام الدراسة في مدرسة فاطمة عنان للتعليم الأساسي ، وحرصت على التحاور المباشر مع الطلاب داخل الفصول، مؤكدة على: ضرورة الحضور وعدم الغياب ، و الالتزام بالتقييمات والانضباط المدرسي

كما أكدت أن تهيئة بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب تأتي على رأس أولويات العمل، مشددة على أن جميع العاملين بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية يبذلون قصارى جهدهم لضمان انضباط واستقرار العملية التعليمية.

ومن جانبه .. تفقد حسام طايع وكيل إدارة أوسيم التعليمية بالجيزة اليوم ، انتظام الدراسة في ، مدرسة كهرباء غرب تعليم اساسي مدرسة الابعدية تعليم اساسي ، ومدرسة الابداع الخاصة لغات ، ومدرسة زاوية نابت الإعدادية المشتركة

حيث تفقد الفصول وتابع انتظام اليوم الدراسي ودفاتر المعلمين واداء المدرسين داخل الفصول وتفاعل مع الطلاب الوقوف على مستواهم ، كما تابع موقف استلام الطلاب للكتب الدراسية وشدد على مديرى المدارس بضرورة متابعة أداء المعلمين داخل الفصول .

وشدد على تكثيف الاشراف العام وإشراف الأدوار وتنظيم عملية دخول وانصراف الطلاب حرصاً على سلامتهم .

وحرص خلال الجولة على تهنئة كافة العاملين والطلاب ببداية الفصل الدراسي الثاني وتمنى للجميع التوفيق والسداد.