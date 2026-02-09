قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
من أبوظبي.. الرئيس السيسي وبن زايد يطالبان بالتنفيذ الكامل لـ خطة ترامب للسلام في غزة
وزارة البيئة تشارك في إطلاق شبكة وحدات إدارة المشروعات بالبنك الدولي
حوادث

وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور

لحظة وصول الجثمان للمسجد
لحظة وصول الجثمان للمسجد
ندى سويفى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية بدفن جثمان حازم حمدان صاحب معرض لتأجير السيارات بمنطقة فيصل، عقب مقتله في مشاجرة وانتهاء الطب الشرعي من تشريح جثمانه. 

وتسلمت أسرة المجني عليه جثمانه من مشرحة زينهم منذ قليل لتشييع جنازته ومواراته الثرى في مقابر الأسرة،, وأدى المئات صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد السيدة نفيسة وسط حالة من الانهيار لزوجته وأفراد أسرته. 

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب وتوقيت الوفاة والأسلحة المستخدمة في الجريمة، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة. 

وتكثف مباحث الجيزة من تحرياتها للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة من خلال مراجعة كاميرات المراقبة ومناقشة شهود العيان.

وسيطرت حالة من الحزن على منطقة فيصل بعد مقتل حازم حمدان صاحب معرض لتأجير السيارات في "قعدة صلح " مع صاحب مطعم تحولت لمشاجرة أصيب فيها حازم بطعنة بالفخذ أودت بحياته في الحال.

وكشف عدد من شهود العيان وأقارب وأصدقاء حازم حمدان كواليس ليلة مقتله حيث كان دائم السعي في حل خلافات المتخاصمين وترأس جلسات الصلح ويوم الواقعة توجه للمطعم بعد حدوث مشاجرة بين شقيقه الذي يعمل بالمطعم وبين أحد العاملين الآخرين وفور وصوله للمطعم فوجئ بتواجد عدد كبير من العمال وتعرض للسب منهم وعندما وصل صاحب المطعم تحول الأمر إلى مشاجرة قام خلالها بتسديد طعنة لصاحب معرض السيارات حازم. ح فسقط غارقا في دماءه بعد إصابته بقطع في الفخذ أصاب الوتر الرئيسي ليصاب بنزيف شديد.

نقل المجني عليه إلى مستشفى الهرم إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، وضج موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمقاطع فيديو وصور للمجني عليه خلال تواجده في مائدة رحمن في شهر رمضان الماضي يساعد المحتاجين كما اشتهر بأنه يترأس جلسات الصلح ويفض الخلافات بين المتشاجرين.

وردد أقارب وأصدقاء حازم حمدان أن صاحب المطعم وأعوانه يتموا أولاد حازم الأربعة وحرموهم من أبيهم.

صاحب معرض سيارات فيصل مسجد السيدة نفيسة جنازة مهيبة الطب الشرعي

