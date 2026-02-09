تركي يزعم نزول الوحي عليه داخل الجامع الأموي بدمشق

زعم رجل يحمل الجنسية التركية، قادم من مدينة إزمير، نزول الوحي عليه داخل الجامع الأموي في العاصمة السورية دمشق، ما تسبب في حالة من الدهشة والارتباك بين المصلين والزوار داخل المسجد.



وبحسب شهود عيان، بدأ الشخص بإطلاق أقوال وتصريحات غير مألوفة داخل حرم الجامع، الأمر الذي دفع عدداً من الزوار الأتراك إلى التدخل وإبعاده إلى خارج المسجد، تفادياً لتصاعد الموقف أو إثارة البلبلة بين المصلين.



وأفادت المعلومات بعدم تسجيل أي إصابات أو احتكاكات جسدية خلال الواقعة، فيما عاد الهدوء إلى الجامع بعد إخراج الشخص المعني، وسط دعوات من الحاضرين إلى الحفاظ على قدسية المكان ومنع أي تصرفات قد تؤدي إلى الفوضى.



وتداول ناشطون على منصة "إكس" مقطع فيديو يوثق الحادثة، مرفقاً بتعليقات ساخرة، حيث كتب أحدهم: "ناقصنا مجانين".



فيما علق آخر بسخرية قائلاً: "نزول الوحي يا شباب.. شخص عصملي داخل الجامع الأموي يعلن أن الوحي نزل عليه، والسورية كلها تجمعت عليه، وبعد قليل قد يعلنون البيعة، لأنه عصملي طبعاً".



وكتب ناشط ثالث: "لم تحدث هذه المعجزات إلا بعد سقوط نظام الأسد، حتى المعجزات كان حارمها على الشعب".