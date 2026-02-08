حصاد السياحة والآثار في أسبوع| مصر تسترد قطعة آثرية مهمة.. وتطلق حملة ترويج بـ تركيا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نفذت وزارة السياحة والآثار العديد من التحركات الايجابية نحو دعم الملفات الهامة الخاصة بالقطاع، على مدار الأسبوع نحصر أبرزها في السطور القادمة.

خطط عمل بالمجلس الأعلى للآثار 

 

عقد وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماعاً موسعاً مع الدكتور هشام الليثي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بعد تسلمه مهام عمله، ورؤساء القطاعات بالمجلس، وذلك لمتابعة خطط العمل وتحديد الأولويات خلال المرحلة المقبلة بما يساهم نحو دفع منظومة العمل داخل المجلس.

يأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز التنسيق المؤسسي، وتوحيد الرؤى، ودعم القيادات التنفيذية الجديدة، بما يضمن استدامة التطوير وتحقيق أعلى مستويات الأداء داخل المجلس الأعلى للآثار.

لقاء قيادات شركة طيران Wizz Air 

 

كما عقد وزير السياحة والآثار، اجتماعًا موسعًا مع المدير المالي لشركة طيران Wizz Air، وعدد من قيادات الشركة خلال زيارتهم الحالية لمصر؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في ضوء خطط الشركة للتوسع في حجم أعمالها بالسوق المصري، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية التي تعمل بها الشركة إلى المقصد المصري.

اتفق الجانبان، خلال الاجتماع، على أن تقوم الشركة بتقديم مسودة لبرنامجي التشغيل الصيفي والشتوي القادمين؛ تتضمن زيادة كبيرة في أعداد رحلات الطيران القادمة من مختلف الأسواق السياحية للمقصد المصري؛ على أن تتولى الوزارة تقديم الدعم الكامل اللازم لتنفيذ هذه الرحلات.

المُشاركة في معرض 2026 EMITT

 

وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري المُشارك في معرض 2026 EMITT بإسطنبول

افتتح وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في فعاليات الدورة 29 للمعرض السياحي الدولي 2026 EMITT بتركيا والذي استمر حتى 7 فبراير الجاري، وتُشارك فيه وزارة السياحة والآثار ممثلة قي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سنوياً.

وقام الوزير بجولة داخل الجناح المصري، التقى خلالها بمجموعة من العارضين المصريين المشاركين بالمعرض، واستمع إلى مقترحاتهم حول دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وتُشارك الوزارة هذا العام في المعرض بجناح مساحته 200 م٢ ويضم ممثلين عن القطاع السياحي المصري الخاص بعدد 18 عارض من بينهم 9 شركات السياحة من بينهم 9 شركات السياحة و6 من المنشآت الفندقية، وشركتي طيران هما مصر للطيران وإير كايرو، بجانب شركة خدمات طيران.

اطلاق حملة إعلانية كبرى بتركيا 

 

في إطار جهود وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة ولاسيما السوق التركي، وحرصاً على تعظيم المشاركة المصرية في المعرض السياحي الدولي EMITT الذي انطلقت فعالياته في الفترة من 5 وحتى 7 فبراير الجاري بأسطنبول، أطلقت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حملة إعلانية كبرى للترويج للوجهات السياحية المصرية وما تتمتع به من مقومات سياحية متنوعة وفريدة.

المتحف المصري الكبير يحتفي بتكريم بُناته 

 

نظَّم المتحف المصري الكبير احتفالية خاصة لتكريم بُنَاة المتحف من الأثريين والمرممين والفنيين والعاملين بمختلف التخصصات، وذلك تقديرًا لجهودهم المخلصة ودورهم الوطني البارز في تشييد أحد أهم وأكبر المشروعات الثقافية والحضارية في العالم.

وقد تم خلال الاحتفالية تسليم الهدايا التذكارية وشهادات التقدير لفرق العمل المختلفة، تقديرًا لما بذلوه من جهود، وتحفيزًا لهم على مواصلة العطاء والتميز خلال المرحلة المقبلة.

مصر تسترد قطعة أثرية هامة من هولندا 

 

في ضوء ما تم الإعلان عنه خلال زيارة دولة رئيس وزراء هولندا إلى مصر للمشاركة في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وما أكده خلال اللقاء من التزام بلاده بتقديم الدعم اللازم لمصر في جهودها الرامية إلى استعادة آثارها التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، تسلّمت السفارة المصرية في هولندا رأس تمثال حجري من حجر الجرانوديوريت، كانت قد خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية.

وقد جرت مراسم التسليم الرسمية والتوقيع على محضر الاستلام بين سفير مصر في لاهاي ووزير التعليم والثقافة والعلوم الهولندي، بحضور رسمي هولندي واسع، بالإضافة إلى سفيرة إسبانيا لدى مملكة هولندا ممثلةً لحكومتها، في تأكيد واضح على التعاون الدولي والتنسيق المؤسسي الذي صاحب هذه العملية.

وزارة السياحة والآثار السياحة والآثار المجلس الأعلى للآثار wizz air طيران

