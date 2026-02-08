إعلامي يثير الجدل بشأن أداء الأهلي في المباريات الأخيرة

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشأن أداء الأهلي في المباريات الاخيرة.

الأهلي

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رأيك في أداء الأهلي في المباريات الاخيرة ؟".

وكان قد أعرب البرتغالي ألكسندر سانتوس، المدير الفني لنادي الجيش الملكي المغربي، عن اعتزازه الكبير بأداء لاعبيه وروحهم الجماعية التي وضعت الفريق على مشارف التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشار سانتوس في مؤتمر صحفي إلى أن فريقه أظهر شخصية قوية وإصرارًا كبيرًا، خصوصًا في الشوط الثاني من مواجهة يانج أفريكانز، رغم صعوبة الأجواء والأمطار الغزيرة التي أثرت على التحكم بالكرة، موضحًا أن نسبة الاستحواذ للجيش الملكي بلغت 72% أمام فريق اعتمد على الدفاع للخروج بالتعادل.

وأضاف المدرب البرتغالي أن الجيش الملكي أثبت أحقيته بالمركز الثاني في المجموعة الثانية، لكنه شدد على أن الطريق لم يُختتم بعد، مشيرًا إلى حاجة الفريق لتحقيق نقطة واحدة رسمياً لحسم التأهل.

وأوضح سانتوس أن الفريق سيتوجه إلى القاهرة لمواجهة النادي الأهلي في الجولة الختامية، مع الحفاظ على الروح التنافسية، مؤكدًا: "الهدف دائمًا هو الفوز، وسنقاتل من أجل النقاط الثلاث في القاهرة".

واختتم سانتوس تصريحاته بالتأكيد على أهمية مواجهة الأهلي، التي ستحدد المراكز النهائية في المجموعة التي تضم أيضًا شبيبة القبائل الجزائري، محذرًا من الاستهتار بأي مباراة قبل التأكد من النتائج النهائية.