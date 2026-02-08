إزالة 6 حالات بناء بالمخالفة على أرض زراعية جنوب بورسعيد

قاد أحمد زغلف، رئيس حي الجنوب بمحافظة بورسعيد بمشاركة مديرية الزراعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبمتابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية، اليوم الأحد، حملة لإزالة 6 حالات بناء بالمخالفة على أراضٍ زراعية، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 28 لإزالة التعديات على أراضي وممتلكات الدولة.

وشملت الإزالات منطقة جمعية النماء بإجمالي مساحة بلغت 1466م، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة تعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 28 بمساحة 1466م بجمعية النماء – جنوب بورسعيد

وأكدت الأجهزة التنفيذية أن حملات إزالة التعديات مستمرة بجميع أحياء المحافظة في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها، والتصدي بحسم لجميع أشكال البناء المخالف تنفيذًا للقانون وتحقيقًا للصالح العام.