محافظات

رئيس جامعة بورسعيد يشارك في المائدة المستديرة لمؤتمر الجامعات الفرنسية

محمد الغزاوى

شارك الدكتور شريف صالح  رئيس جامعة بورسعيد في فعاليات “اليوم المصري-الفرنسي للتعاون العلمي والأكاديمي: التقدم والتحديات وآفاق جديدة”، والذي جمع نخبة من قيادات التعليم العالي والمؤسسات الأكاديمية والبحثية من البلدين في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي وترسيخ الشراكة العلمية بين مصر وفرنسا

رئيس جامعة بورسعيد يشارك في المائدة المستديرة لمؤتمر الجامعات الفرنسية

ويأتي هذا الحدث امتدادًا للزخم الذي شهدته العلاقات الأكاديمية المصرية-الفرنسية عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025، والتي أسفرت عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكات بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في البلدين، بما يعزز فرص تبادل الخبرات وتطوير البرامج المشتركة ودعم الابتكار والبحث العلمي.

وقد تشرفت الفعالية بحضور رفيع المستوى، على رأسه معالي الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، و إليونور كاروَا، الوزيرة المكلّفة بالفرنكوفونية والشراكات الدولية والفرنسيين بالخارج بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، إلى جانب الأستاذ لوران غاتينو، رئيس جامعة CY Cergy Paris Université، و الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات المصرية، وهو ما يعكس أهمية هذا الحدث في دعم التعاون الأكاديمي المصري-الفرنسي.

وشارك رئيس جامعة بورسعيد في المائدة المستديرة المنظمة بالتعاون مع مؤتمر الجامعات الفرنسية (Conférence des Grandes Écoles – CGE)، والتي تناولت مشروعات التعاون في مجالات الأعمال والإدارة وريادة الأعمال، حيث استعرض جهود الجامعة في تطوير الشراكات الدولية، وبرامج الدرجات العلمية المزدوجة، والمبادرات التي تدعم الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلاب والخريجين.
وأكد سيادته خلال مداخلته حرص جامعة بورسعيد على توسيع نطاق التعاون مع الجامعات والمؤسسات الفرنسية، بما يسهم في تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وربط التعليم بسوق العمل، خاصة في مجالات الإدارة وريادة الأعمال والابتكار.
وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية جامعة بورسعيد لتعزيز حضورها الدولي، وبناء شراكات أكاديمية مستدامة تسهم في تبادل الخبرات، ودعم جودة التعليم، وفتح آفاق جديدة أمام الطلاب والباحثين، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز التعاون العلمي بين مصر وفرنسا.

بورسعيد جامعة بورسعيد المائدة المستديرة فرنسا

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك ورفع غرف الصرف بترعة الزورة بمشتول السوق بالشرقية

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

