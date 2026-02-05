محافظ بورسعيد يتابع أعمال شركة النظافة الجديدة في حي الزهور

أجرى اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، جولة ميدانية لمتابعة سير أعمال شركة النظافة الجديدة بعدد من مناطق حي الزهور، وذلك في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى منظومة النظافة وتحسين البيئة العامة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات، إلى جانب مسؤولي شركة النظافة

و تفقد عدد من الشوارع والمناطق بحي الزهور للتأكد من انتظام أعمال رفع المخلفات وتكثيف الجهود لتحقيق مستوى النظافة المطلوب. وأكد محافظ بورسعيد على أهمية الالتزام بالخطة الموضوعة وتوفير المعدات والعمالة اللازمة لضمان تغطية جميع المناطق، مشددًا على المتابعة المستمرة لأداء الشركة والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، بما يحقق رضا المواطنين ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة



كما وجه السيد المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين الشركة الجديدة والأجهزة التنفيذية لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مع تكثيف حملات النظافة الدورية خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية

وأشار اللواء محب حبشي إلى أن المحافظة مستمرة في تطوير منظومة النظافة بما يواكب خطط التنمية الشاملة، مؤكدًا أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة