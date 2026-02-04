رئيس ضواحي بورسعيد: لن يتم السماح بوضع أي إشغالات أو تعديات بالشارع |شاهد

واصل فوزى الوالى رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد التحركات الميدانية المشتركة بين الإشغالات وشئون البيئة لرفع الإشغالات بمختلف مناطق الحي.



وشدد رئيس ضواحى بورسعيد على مواصلة ️الجهود الميدانية المكثفة لرفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري بجميع مناطق الحى بناء علي تعليمات اللواء اركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بالتشديد علي تكثيف الجهود في ملف الإشغالات والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وخطوط التنظيم المسموح بها وعدم التعدي على حرم الطريق لتحقيق أعلى درجة من الانضباط بجميع الأحياء بمحافظة بورسعيد.

وكانت الأجهزة التنفيذية للحى قد شنت حملة مشتركة شاركت بها كل من إدارة الإشغالات وإدارة شئون البيئة، حيث قام الفريق الميدانى بحملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات والعودة لخطوط التنظيم المُقرّرة بمناطق بنك الإسكان و برسيل و 23 ديسمبر وتم التنبيه بعدم تكرار المخالفات وإلا سيتم تفعيل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



رئيس ضواحى بورسعيد: لن يتم السماح بوضع أي أشغالات أو تعديات بالشارع

وقد أسفرت جهود الحملة عن إزالة فروشات للخضار والفاكهة وأقفاص خشبية وأقفاص بلاستيكية وعربات يد وشماسي وتند وبنوك خشبية وأكشاك وحواجز حجرية تعوق حركة المشاة والمركبات من أمام نهر الطريق مستخدمين معدات وسيارات الحى .



وشدد فوزى الوالى على أنه لن يتم السماح بوضع أي أشغالات أو تعديات بالشارع وبأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا وتوقيع غرامات بيئية وإشغال طريق ضد أي إشغال متحرك أو ثابت ويعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 التى تهدف لتحسين جودة البيئة المحيطة بالمواطنين .

