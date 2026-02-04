قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: تركيا ترى أن مصر ستكون بوابة منتجاتها للقارة الأفريقية
أحمد ميهوب أفضل لاعب في مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري
طقس غير مستقر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة
المدنيون يدفعون ثمن انتهاكات جسيمة ترتكبها ميليشيا الدعم في الفاشر وكادقلي
احتفالات عيد ميلاد مرسيدس.. بي إم دبليو تشارك بدعابة ساخرة
بنزيما: لدي الكثير من الطموح.. وسأقدم كل ما أملك في الملعب مع الهلال
خالد أبو بكر: الرئيس أردوغان يعكس تقديرا للعلاقات التاريخية مع مصر
أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان اليوم: قمة الاستقرار الإقليمي
الرئيس التركي يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية بمناسبة زيارته لمصر
التفاصيل الكاملة لاستقبال الرئيس السيسي نظيره التركي.. حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
الرئيس الصيني يدعو ترامب لتوخي الحذر في بيع الأسلحة لـ تايوان
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس ضواحي بورسعيد: لن يتم السماح بوضع أي إشغالات أو تعديات بالشارع |شاهد

رئيس ضواحى بورسعيد ..لن يتم السماح بوضع اي أشغالات أوتعديات بالشارع
رئيس ضواحى بورسعيد ..لن يتم السماح بوضع اي أشغالات أوتعديات بالشارع
محمد الغزاوى

واصل فوزى الوالى رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد التحركات الميدانية المشتركة بين الإشغالات وشئون البيئة لرفع الإشغالات بمختلف مناطق الحي.
 

وشدد رئيس ضواحى بورسعيد على مواصلة ️الجهود الميدانية المكثفة  لرفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري بجميع مناطق الحى بناء علي تعليمات  اللواء اركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بالتشديد علي تكثيف الجهود في ملف الإشغالات والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وخطوط التنظيم المسموح بها وعدم التعدي على حرم الطريق لتحقيق أعلى درجة من الانضباط بجميع الأحياء بمحافظة بورسعيد.

 

وكانت الأجهزة التنفيذية للحى قد شنت حملة مشتركة شاركت بها كل من إدارة الإشغالات وإدارة شئون البيئة، حيث قام الفريق الميدانى  بحملة مكبرة  لإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات والعودة لخطوط التنظيم المُقرّرة بمناطق بنك الإسكان و برسيل و 23 ديسمبر وتم التنبيه بعدم تكرار المخالفات وإلا سيتم تفعيل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
 

رئيس ضواحى بورسعيد: لن يتم السماح  بوضع أي أشغالات أو تعديات بالشارع

وقد أسفرت جهود الحملة عن إزالة  فروشات للخضار والفاكهة وأقفاص خشبية وأقفاص بلاستيكية وعربات يد وشماسي وتند وبنوك خشبية وأكشاك وحواجز حجرية تعوق حركة المشاة والمركبات من أمام نهر الطريق مستخدمين معدات وسيارات الحى .
 

وشدد فوزى الوالى على أنه لن يتم السماح  بوضع أي أشغالات أو تعديات بالشارع وبأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا وتوقيع غرامات بيئية وإشغال طريق ضد أي إشغال متحرك أو ثابت ويعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 التى تهدف لتحسين جودة البيئة المحيطة بالمواطنين .
 

بورسعيد حى الضواحي محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

ترشيحاتنا

غانا

تباطؤ التضخم في غانا إلى أدنى مستوى منذ 2021

أرشيفية

وثيقة تعريف شاملة.. السعودية تصدر جواز سفر للإبل

الأردن

الأردن يستضيف اجتماعات أممية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن

بالصور

احذر الياميش..أضرار صحية بسبب تناوله فى رمضان

الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان
الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان
الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان

ماذا يحدث عندما تأكل بذور الكتان باستمرار

الكتان
الكتان
الكتان

لغذاء لذيذ.. طريقة سهلة لعمل بسلة جزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية
لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية
لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

فيديو

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد