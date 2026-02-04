أحمد موسى: شهدنا اليوم حضور شبه كامل للحكومة التركية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصل إلى مصر على رأس وفد تركي رفيع المستوى للمشاركة في المنتدى الاقتصادي المصري التركي المشترك، مشيرًا إلى أن الزيارة تشهد حضورا شبه كامل للحكومة التركية، إلى جانب نحو 500 من كبار رجال الأعمال الأتراك.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الزيارة تمثل «قمة للاستقرار الإقليمي»، موضحًا أن مصر وتركيا تمتلكان أكبر جيشين في المنطقة، وقد تم اليوم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات الثنائية بين الجانبين.



وأشار إلى أن المنتدى شهد مشاركة واسعة من رجال الأعمال، من بينهم رجل الأعمال محمد أبو العينين.



وأكد على أن العلاقات بين القاهرة وأنقرة تشهد تطورًا ملحوظًا وانتقالًا إلى آفاق أوسع على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.



