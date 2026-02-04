أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان اليوم: قمة الاستقرار الإقليمي

علق الإعلامي أحمد موسى على زيارة الرئيس التركي لمصر اليوم، واستقبال الرئيس السيسي له، قائلا: هناك تعاون كبير بين مصر وتركيا في المجالات كافة.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان اليوم يطلق عليه «قمة الاستقرار الإقليمي»، فمصر وتركيا أصحاب أكبر جيوش في المنطقة.

وأضاف: «سيكون هناك تعاونا كبيرا في مجالات التصنيع، والرعاية الصحية، والسياحة العلاجية، كما ستكون هناك شراكة استراتيجية؛ لتعزيز الأمن الغذائي والمجال الرياضي».

وأشار إلى أن مستوى العلاقة بين مصر وتركيا كبير، وتستهدفان الوصول إلى أبعد مدى.